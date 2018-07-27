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مصرع ربة منزل عقب تعدى زوجها عليها بالضرب فى سوهاج

الجمعة، 27 يوليه 2018 10:54 ص
مصرع ربة منزل عقب تعدى زوجها عليها بالضرب فى سوهاج اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج
سوهاج - محمود مقبول
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لقيت ربة منزل مصرعها إثر إصابتها بنزيف فى الأنف وكسر بالذراع اليمنى.

واتهم شقيق المتوفاة زوج شقيقته أنه وراء إصابتها التى أودت بحياتها، وذلك بسبب خلافات عائلية بينهما، بناحية قرية الزوك الشرقية دائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج.

تلقى اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائل المدير لقطاع الجنوب، بوصول ربة منزل إلى المستشفى المركزى جثة هامدة ادعاء تعدى عليها من زوجها.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود حسن رئيس مباحث المديرية والرائد أحمد مصطفى المشنب رئيس مباحث مركز شرطة المنشأة وصول "م.ر.خ" 26 سنة ربة منزل تقيم بناحية الزوك الشرقية دائرة المركز إلى مستشفى المنشأة المركزى "جثة هامدة"، وبها إصابات عبارة عن "نزيف بالأنف وكسر بالذراع اليمنى".

وبسؤال شقيقها 31 سنة عامل يقيم بناحية بيت خلاف دائرة مركز جرجا اتهم زوجها "ن.خ.ا" 42 سنة عامل يقيم دائرة المركز بالتسبب فى وفاة شقيقته لوجود خلافات زوجية بينهما، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3360 إدارى المركز لسنة 2018، وجارى العرض على النيابة العامة.


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