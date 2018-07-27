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الجمعة، 27 يوليه 2018 05:35 م
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مصرع ربة منزل تناولت أقراص منع تسوس القمح السامة بالفيوم

الجمعة، 27 يوليه 2018 04:06 م
مصرع ربة منزل تناولت أقراص منع تسوس القمح السامة بالفيوم جثة -أرشيفية
الفيوم – رباب الجالي
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لقيت ربة منزل فى العشرينيات من عمرها، تقيم بقرية تطون بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، مصرعها إثر تناولها أقراص منع تسوس القمح السامة عن طريق الخطأ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من مستشفى الفيوم العام بوصول "أسماء م ع" 20 عاما، ربة منزل، ومقية بقرية تطون بمركز إطسا فى حالة إعياء شديد، إثر تناول مادة سامة وتوفيت أثناء إسعافها، وبالانتقال والفحص وسؤال والدها "محمد م ع" 50 عاما، ووالدتها "فاطمة ص أ" 40 عاما، قررا أن ابنتهما تناولت أحد أقراص منع تسوس القمح السامة عن طريق الخطأ، ولم يتهموا أحدا بالتسبب فى وفاتها، وتحرر محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

 

 

 


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