مساهمو "فوكس" يوافقون على بيع أصول بقيمة 71 مليار دولار لديزنى

نيويورك – رويترز

قالت شركة فوكس اليوم الجمعة، إن مساهميها صوتوا بالموافقة على صفقة شراء والت ديزنى لأصول فوكس للأفلام والتلفزيون بقيمة 71 مليار دولار.

وأعلنت نتائج التصويت خلال اجتماع خاص للمساهمين فى نيويورك.

وانخفضت أسهم فوكس نحو 0.3 % إلى 45.25 دولار فى التعاملات الصباحية، فى حين هبطت أسهم ديزنى 0.5 % إلى 112.93 دولار.

واضطرت ديزنى إلى تحسين عرضها الشهر الماضى، بعد أن قدمت "كومكاست" أكبر شركة بقطاع تلفزيون الكابل فى الولايات المتحدة، عرضا قيمته 66 مليار دولار للاستحواذ على حقوق سلاسل الأفلام والعروض التلفزيونية الشهيرة لفوكس مثل "الرجال أكس" و"عائلة سمبسون".

وكانت المزايدة بين كومكاست وديزنى جزء من معركة أكبر فى قطاع الترفيه، فى الوقت الذى تنفق فيه شركات الإعلام عشرات المليارات من الدولارات على صفقات للتنافس مع نتفليكس وأمازون.كوم.

وفى الأسبوع الماضى تخلت كومكاست عن سعيها لشراء أنشطة فوكس فى مجال ستوديوهات الأفلام والتلفزيون وشبكات الكابل والتلفزيون الدولي.

وحصل عرض ديزنى، الذى يتضمن مبالغ نقدية وأسهما، بالفعل على موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية، وفى اتفاق مع وزارة العدل الأمريكية قالت ديزنى إنها ستتخارج من 22 شبكة رياضية إقليمية تابعة لفوكس.