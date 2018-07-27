الرئيسية أخبار عربية مسئول تونسى: إطلاق سراح مؤقت للحارس الشخصى المفترض لبن لادن الجمعة، 27 يوليه 2018 03:01 م الشرطة التونسية - أرشيفية أ ف ب إضافة تعليق أعلن مسئول تونسى اليوم الجمعة، إطلاق سراح مؤقت للحارس الشخصى المفترض لبن لادن. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. الشرطة التونسية: ضبط 6 أشخاص بولاية نابل حاولوا الهجرة غير الشرعية الشرطة التونسية توقف 3 متطرفين بشبهة الانتماء إلى تنظيمات ارهابية تونس اخبار تونس الشرطه التونسيه اخبار العرب اخبار العرب اليوم المرور يبدأ إغلاقًا جزئيًا لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل لمدة يومين المتهم بتهريب 180 مليون جنيه من بنك CIB: متواجد بمصر.. وأقاضى مروج الشائعات "التعليم" تخاطب المديريات بعدم إدارج كتب المستوى الرفيع فى النظام الجديد معركة الديوك تتصاعد بين أنصار برهامى ويعقوب.. تعرف على التفاصيل جميع أهداف مباريات الخميس فى ملاعب العالم.. فيديو ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة