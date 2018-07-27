مدير حميات أسوان: أى مسافر يدخل البلاد يتم فحصه بفريق الحجر الصحى

أسوان - صلاح المسن

أكد الدكتور نادر محروس مدير مستشفى حميات أسوان لـ"اليوم السابع" أن العيادة الخارجية بالمستشفى تستقبل فى الفترة الصباحية جميع حالات ارتفاع درجات الحرارة وحالات الحميات وحالات الأمراض المعدية.

ويوجد بمستشفى الحميات قسم الاستقبال ويعمل على مدار الـ24 ساعة كما يوجد مركز لعلاج الفيروسات الكبدية لعلاج الحالات الحادة لفيروس سى ومدى توافقه للعلاج ويوجد قسم حالات الكبد والجهاز الهضمى وقسم للحميات وقسم للأمراض المعدية وبه قسم للعزل وهو معنى بجميع الأمراض المعدية.

وأضاف الدكتور نادر محروس مدير مستشفى حميات أسوان أن محافظة أسوان البوابة الجنوبية لجمهورية مصر العربية وتطل على الدول الأفريقية وما بها من أمراض متوطنة ومعدية كثيرة جدًا وأى مسافر يدخل البلاد عن طريق المطار أو عن طريق الميناء يتم التعامل معه عن طريق فريق الحجر الصحى وأى حالة يشتبه فيها بإصابتها بأى مرض معدٍ يتم تحويلها لقسم العزل بمستشفى الحميات ويتم عمل جميع تحاليل اللازمة ولا يسمحوا بدخول أى حالة البلاد مشتبه فى الإصابة بأمراض معدية إلا إذا تم التأكد تمامًا من شفاء المريض من المرض المعدى أو خلوه من المرض أو لا يعانى من أى مرض.

وأشار الدكتور نادر محروس مدير مستشفى حميات أسوان إلى أنه يوجد بقسم الجهاز الهضمى بمستشفى الحميات بأسوان المناظير وهى تشمل المناظير السفلية والعلوية، وتشمل مناظير تشخيصية ومناظير علاجية، وكما يوجد معمل يقوم بعمل جميع التحاليل البكتيرية والفيروسية ويقوم بعمل تحاليل لفيروسات أنفلونزا الخنازير والطيور، كما يوجد بمستشفى الحميات وحدة للغسيل الكلوى وهى معنية بمرضى الفشل الكلوى المصابين بفيروسات سى وبى.