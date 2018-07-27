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محامى المتهم بتهريب 180 مليون جنيه من بنك CIB: لم يتخذ ضده أى إجراء قانونى

الجمعة، 27 يوليه 2018 12:46 ص
محامى المتهم بتهريب 180 مليون جنيه من بنك CIB: لم يتخذ ضده أى إجراء قانونى ياسر مصباح المتهم بتهريب مبلغ 180 مليون جنيه
كتب محمد شرقاوى
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قال شريف أديب، محامى ياسر مصباح الموظف ببنك سى أى بى، المتهم بتهريب مبلغ 180 مليون جنيه من حسابات بعض العملاء بفرع الإسكندرية، إنه حتى لآن لم يتم إعلان موكى أو أخطاره بأى إجراء قانونى ضده، مضيفًا أن ما أثير فى الإعلام عن استيلاء موكله على أموال بعض المودعين غير صحيح بالمرة.

 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أسامة كمال فى برنامجه "مساء DMC" المذاع على فضائية "DMC"، أن عودة موكلى إلى مصر يثبت حسن النية وبراءته مما أثير حوله من تهريب مبلغ 180 مليون جنيه من حسابات بعض العملاء بفرع الإسكندرية.

 

وتابع، "موكلى مش حرامى سرق فلوس المودعين من البنوك كما ذكر البعض على مواقع التواصل الاجتماعى".


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