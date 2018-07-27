محامى أمريكى يؤكد صمت 3 نساء حول علاقتهن بترامب مقابل المال

واشنطن (أ ف ب)

أعلن مايكل أفيناتى محامى ممثلة الأفلام الإباحية ستورمى دانيالز، التى تؤكد أنها أقامت علاقة مع دونالد ترامب الجمعة، إنه يمثل 3 نساء أخريات تلقين المال من الرئيس الجمهورى لقاء صمتهن حول علاقاتهن به.

وغرد أفيناتى "3 نساء أخريات"، وكان هذا المحامى أطلق حملة إعلامية ضخمة ضد ترامب منذ كشف قضية ستورمى دانيالز.

وأضاف "كلهن تلقين المال لقاء صمتهن"، وتابع "حان الوقت ليقول مايكل كوهن وترامب كل الحقيقة إلى الشعب الأمريكى".

وصرح للصحفيين مساء الخميس، فى لوس أنجلوس " تلقت النساء الثلاث المال ليصمتن قبل انتخابات 2016".

وتلاحق ستورمى دانيالز ترامب لإلغاء اتفاق السرية الموقع فى 2016 ووافقت فيه لقاء 130 ألف دولار على أن تلزم الصمت حول علاقة إقامتها معه فى 2006.

ودفع مايكل كوهن محامى ترامب هذا المبلغ، ونفى ترامب إقامة علاقة مع دانيالز لكنه أقر لاحقا إنه سدد المبلغ لمحاميه.

وهذا الأسبوع نشر حديث بين ترامب وكوهن سجله الأخير فى 2016، وتناول الحديث قضية فتاة مجلة بلايبوى كارين ماكدوجال التى قالت إنها إقامة علاقة "مع ترامب لأكثر من 10 أشهر فى 2006 و2007".