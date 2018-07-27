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محافظ سوهاج: جارى الانتهاء من توصيل خط الصرف بقرية الغريزات

الجمعة، 27 يوليه 2018 06:19 م
محافظ سوهاج: جارى الانتهاء من توصيل خط الصرف بقرية الغريزات الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج أنه جارى الانتهاء من توصيل خط الصرف الصحى من مدينة المراغة حتى مزرعة الصرف الصحى بقرية الغريزات غربى المركز بطول 11 كم، وذلك فى إطار خطة المحافظة لاستكمال وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية التى تعود بالنفع العام على المواطنين،وخاصة مشروعات إدخال خدمة الصرف الصحى بقرى المحافظة .

 أوضح شريف السيد حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة  فى بيان للمحافظة، أنه تم الانتهاء من توصيل 4 كم أنابيب خط السيب الخاص بالصرف الصحى من الخط الرئيسى البالغ طوله 11 كم ، وسوف يتم الانتهاء منه قريبا وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق بين الأجهزة المعنية والإسراع للانتهاء من المشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها بمختلف أنحاء المحافظة وخاصة القرى لتوفير خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب وفقا للجداول الزمنية الموضوعة .

 


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