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محافظ سوهاج: إقامة صلاة الخسوف بجميع المساجد من خلال الائمة المعتمدين

الجمعة، 27 يوليه 2018 08:59 م
محافظ سوهاج: إقامة صلاة الخسوف بجميع المساجد من خلال الائمة المعتمدين الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج قيام المساجد التابعة  لمديرية الاوقاف بسوهاج باداء صلاة الخسوف عقب صلاة العشاء بالمساجد الكبرى من خلال الأئمة المعتمدين .

ومن جانبه قال الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج أنه فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بشأن ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية المصرية من حدوث خسوف كلى وجزئى وذلك تطبيقًا للسنة النبوية المشرفة ، وينادى لها بالصلاة جامعة كالعيد، بلا آذان ولا إقامة، وتكون ركعتين بركوعين وسجودين، وهي صلاة جهرية كونها تصلى ليلاً.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج أن إقامة الصلاة يتم من خلال الأئمة المعتمدين، ولن يتم السماح لغير المرخص لهم بالخطابة من قبل الوزارة بأداء أي فعاليات دعوية في المساجد.

واعلنت هيئة الارصاد الجوية بدء الخسوف الكلي بخسوف شبه ظلي لا يرى بالعين المجردة عند 7:15 مساء، وسيستمر حتى 8:14 وقتها يبدأ الخسوف الجزئي الذي يمكن مشاهدته بالعين المجردة، والخسوف الكلي سيكون عند الساعة 9:30 مساء بالتوقيت المحلي ويبلغ ذروته عند الساعة 10:22 مساء.

 

 

 

 

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