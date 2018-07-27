محافظ الشرقية يغير محول كهرباء ويستخرج بطاقة تموين لمواطن

الشرقية - إيمان مهنى

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، على أهمية التواصل مع المواطنين والإستماع لمشاكلهم وتلبية إحتياجاتهم مشيراً إلى أهمية دور الإعلام فى المشاركة المجتمعية وتسليط الضوء على قضايا وهموم المواطنين .

وقال المحافظ، انه أفادت شركة القناة لتوزيع الكهرباء قطاع جنوب الشرقية أن المنطقة السكنية الموازية لطريق منيا القمح- الزقازيق ناحية الجديدة تتغذى من كشك الطوخى قدره 100 كف أ وتم إصدار أمر إسناد لإحلال الكشك لقدره 200 كف أ وسيتم إحلاله خلال اسبوع.

جاء ذلك رداً على مانشر بموقع "اليوم السابع" تحت عنوان "أهالى منيا القمح يستغيثون من ضعف التيار الكهربائى بالمنطقة السكنية" حيث اشتكى أهالى المنطقة السكنية الموازية لطريق منيا القمح – الزقازيق من ضعف التيار الكهربائى .

ورداً على ما جاء بموقع " اليوم السابع " تحت عنوان " قارئ يشكو من توقف بطاقة التموين منذ شهرين بالشرقية " حيث اشتكى المواطن محمد أحمد عبد الوهاب من أهالى مركز فاقوس من توقف البطاقة التموينية الخاصة به منذ شهر مايو أفادت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالشرقية ان بالاستعلام عن المواطن محمد أحمد عبد الوهاب من أهالى مركز فاقوس تبين ان المواطن له بطاقة تموين بعدد فردين هو وزوجته وتم التقدم لمكتب تموين فاقوس لعمل بدل فاقد برقم 3006708 وتم إستخراج البطاقة بتاريخ 19-2-2018 ولم يحصل على الرقم السرى حتى تاريخه وعليه أن يقوم بإرسال رساله من الهاتف الخاص به على رقم 91237 حتى يحصل على الرقم السرى ويتم تفعيل البطاقة ويتمكن من الحصول على مقرراته التموينية والإستفادة من الدعم .

ورداً على ما جاء بموقع "اليوم السابع" تحت عنوان "شكوى من اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى بقرية المشاعلة بالشرقية" حيث اشتكى المواطن على محمد محمد عامر المقيم بقرية المشاعلة مركز أبو كبير شرقية أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية انه تم أخذ عينات من منزل المواطن المذكور ومن المنازل المجاورة ووجد أن جميعها مطابقة للمواصفات وبها نسبة كلور تتراوح ما بين 0.8 و 0.9 مع العلم أن مصادر المياه المغذية للقرية هى رافع ابو رجب ومحطة المشاعلة ويوجد بها 3 محابس غسيل ويتم فتحها بالتناوب.