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محافظة سوهاج: إلزام المعلمين بمحو أمية العاملين بالتعليم مقابل مبلغ 300 جنيه

الجمعة، 27 يوليه 2018 05:16 م
محافظة سوهاج: إلزام المعلمين بمحو أمية العاملين بالتعليم مقابل مبلغ 300 جنيه جانب من توقيع البروتوكول
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم  محافظ سوهاج، عن توقيع بروتوكول تعاون بين فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم بسوهاج، حيث يشارك بموجبه المعلمين في جهود خفض معدلات الأمية بمحافظة سوهاج، وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء علي الأمية، والتيسر علي المواطنين الراغبين فى التحرر من الأمية من أبناء سوهاج.

وأكد المحافظ  فى بيان له، أن المحافظة تسعى دائما إلى تقديم التسهيلات اللازمة وتذليل العقبات أمام المواطنين لتحريرهم من الأمية بمختلف مراكز ومدن وقري المحافظة ، بالتعاون بين الوحدات المحلية المختلفة بنطاق المحافظة وفرع الهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار بسوهاج ، ومديرية التربية والتعليم ، ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بهذا المجال .

 ومن جانبه قال محمد الدالي مدير عام الهيئة العامة لتعليم الكبار بسوهاج، أنه بالفعل تم اليوم توقيع بروتوكول التعاون مع الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج تفعيلا، لأحكام القانون رقم 8لسنة91 الذى جعل من قضية محو الامية قضية قومية تلتزم كافة الجهات بالمشاركة فى التصدى لها وتحقيق الأهداف خطة محافظة سوهاج لمحو الأمية ، مشيرا إلى حرص الهيئة علي أداء الخدمة للمواطنين بكل سهولة ويسر تنفيذا لتوجيهات محافظ الإقليم وتعليمات رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة . 

 وأوضح الدالي أن مدة البروتوكول عام قابل للتجديد وتتلخص بنوده في قيام كل معلم بمحو أمية اثنين من الأميين، بمؤسسة التربية والتعليم من عمال الخدمات المعاونة الأميين، وذلك بتعليمهم القراءة والكتابة، ومنح المعلم مكافأة مالية قدرها 300جنيه عن كل مواطن يتم محو أميته، مدة الدراسة 3 أشهر كحد أدنى ، و6 أشهر كحد أقصي ، مع توفير الهيئة لمستلزمات العملية التعليمية للدارسين بالمجان ، وتقديم الدعم الفني للمعلمين والدارسين المشاركين في البرنامج ، وإجراء الامتحانات للدارسين ومنح الشهادة لمن يجتاز الاختبار بنجاح ، مع مراعاة حرية اختيار زمان ومكان الدراسة بما يتناسب وظروف الدارسين والدارسات الاقتصادية والاجتماعية.


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