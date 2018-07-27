للمرة الأولى منذ 4 سنوات.. ارتفاع نمو الاقتصاد الأمريكى لـ 4.1 %

أ ف ب

سجل نمو الاقتصاد الامريكى تحسنا ملحوظا فى الفصل الثانى وتجاوز حاجز الــ 4% للمرة الاولى منذ أربع سنوات، بحسب التقديرات الاولية لوزارة التجارة التى نُشرت الجمعة.

وتحسن اجمالى الناتج الداخلى الامريكى بين ابريل يونيو الى 4.1% فى أعلى وتيرة سنوية منذ الفصل الاخير من العام 2014.

والسبب يعود الى اقبال الأمريكيين المتزايد على شراء السيارات، وإلى الزيادة فى مبيعات النفط والصويا الى الخارج.

ومن المتوقع أن يشيد الرئيس الامريكى دونالد ترامب بهذا الاداء فهو كان تعهد تحقيق نمو متسارع ومستدام.