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كل ما تريد معرفته عن أطول خسوف كلى للقمر تشهده مصر × 9 معلومات

الجمعة، 27 يوليه 2018 07:00 م
كل ما تريد معرفته عن أطول خسوف كلى للقمر تشهده مصر × 9 معلومات خسوف كلى للقمر
كتب محمود راغب
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يترقب الملايين بمصر والوطن العربى ، الخسوف الكلى للقمر الأطول كما أطلق عليه البعض ، والذى يعد أطول خسوف كلى للقمر بالقرن الواحد والعشرين.

وينسر"اليوم السابع" كافة التفاصيل الخاصة بخسوفالقمر الكلى وموعده ومدته الزمنية وأماكن حدوثه وذلك من خلال نقاط مبسطة نستعرضها فيما يلى .

1- الخسوف الكلى للقمر يحدث اليوم الجمعة 27 يوليو الجارى

2- هو الخسوف الكلي الثاني للقمر خلال عام 2018

3- سيكون مرئيًا في أجزاء كبيرة من أستراليا وآسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية .

4- الخسوف الكلى للقمر سيكون مرئيا بالطبع في مصر والشرق الأوسط .

5- يعد هذا الخسوف أطول خسوف كلي للقمر خلال القرن الواحد والعشرين

6-  سيستمر كليا لمدة ساعتين إلا ربع تقريبا أو 103 دقيقة على وجهة التحديد

7-  يبدأ الخسوف في السابعة والربع مساءا ويبلغ قمته في العاشرة والثلث مساءا ، وينتهي تماما في الواحدة والنصف من يوم السبت 28 يوليو من نفس تلك الليلة

8- يطلق على خسوف القمر الكلي (القمر الدم) بسبب التوهج البرتقالي المائل إلى الحمرة الذي يأخذه القمر خلال الخسوف

9- فى يوم الخسوف يكون كوكب المريخ (الكوكب الاحمر) قريبا من القمر حيث يمكن رؤيته بسهولة بالعين المجردة إذا سمح الطقس .


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