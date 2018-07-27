كل ما تريد معرفته عن أطول خسوف كلى للقمر تشهده مصر × 9 معلومات

يترقب الملايين بمصر والوطن العربى ، الخسوف الكلى للقمر الأطول كما أطلق عليه البعض ، والذى يعد أطول خسوف كلى للقمر بالقرن الواحد والعشرين.

وينسر"اليوم السابع" كافة التفاصيل الخاصة بخسوفالقمر الكلى وموعده ومدته الزمنية وأماكن حدوثه وذلك من خلال نقاط مبسطة نستعرضها فيما يلى .

1- الخسوف الكلى للقمر يحدث اليوم الجمعة 27 يوليو الجارى

2- هو الخسوف الكلي الثاني للقمر خلال عام 2018

3- سيكون مرئيًا في أجزاء كبيرة من أستراليا وآسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية .

4- الخسوف الكلى للقمر سيكون مرئيا بالطبع في مصر والشرق الأوسط .

5- يعد هذا الخسوف أطول خسوف كلي للقمر خلال القرن الواحد والعشرين

6- سيستمر كليا لمدة ساعتين إلا ربع تقريبا أو 103 دقيقة على وجهة التحديد

7- يبدأ الخسوف في السابعة والربع مساءا ويبلغ قمته في العاشرة والثلث مساءا ، وينتهي تماما في الواحدة والنصف من يوم السبت 28 يوليو من نفس تلك الليلة

8- يطلق على خسوف القمر الكلي (القمر الدم) بسبب التوهج البرتقالي المائل إلى الحمرة الذي يأخذه القمر خلال الخسوف

9- فى يوم الخسوف يكون كوكب المريخ (الكوكب الاحمر) قريبا من القمر حيث يمكن رؤيته بسهولة بالعين المجردة إذا سمح الطقس .