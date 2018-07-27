قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة لمدة 6 ساعات تبدأ منتصف ليل اليوم

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب بالجيزة أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: "بين السريات – شارع جامعة القاهرة – شارع مراد – منطقة ميدان الجيزة – منطقة الدقى – منطقة العجوزة – شارع النيل"، وذلك ابتداء من الساعة 12 منتصف ليل اليوم الجمعة 27/7/2018، وحتى الساعة 6 صباح غد السبت ولمدة 6 ساعات، نظراً لقيام شركة المقاولون العرب بأعمال تحويل خطوط المياه المتقاطعة مع مشروع نفق النهضة بشارع مراد واستكمال تحويل مسار خط 600 مم المتقاطع مع الأعمال بشارع الجيزة.



وأهابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

