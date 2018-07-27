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فيديو.. التعليم العالى: 193 ألف طالب سجلوا رغباتهم بمرحلة التنسيق الثانية حتى الآن

الجمعة، 27 يوليه 2018 01:42 م
فيديو.. التعليم العالى: 193 ألف طالب سجلوا رغباتهم بمرحلة التنسيق الثانية حتى الآن تنسيق إلكترونى- أرشيفية
وائل ربيعى
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كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن عدد طلاب المرحلة الثانية الذين سجلوا رغباتهم إلكترونيا على موقع التنسيق بلغ حتى الآن 193 ألف طالب وطالبة.

وأضاف عطا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن عمليات تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق منتظمة على الموقع الإلكترونى، موضحا أن معامل التنسيق بالجامعات تستقبل الطلاب لتنسيق الرغبات بالمجان على أيدى موظفين مؤهلين تماما لهذه العملية.

وانطلقت أعمال تنسيق المرحلة الثانية من التنسيق بحد أدنى 320 درجة فأكثر بنسبة 78.05 % لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعبة العلمية بعدد طلاب 144059 طالب وطالبة، فيما و بلغ الحد الأدنى للشعبة الأدبية 285 درجة فأكثر أى بنسبة 69.51 % لأقل من 328 درجة بعدد طلاب 53864 وبإجمالى عدد طلاب 197923.

 

 


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تنسيق المرحلة الثانية 2018

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2018

تنسيق القبول بالجامعات

التنسيق

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2018




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