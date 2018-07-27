فى 10 معلومات.. اعرف إزاى تصدر منتجك للأسواق الخارجية

بالتزامن مع اهتمام الدولة بالتصدير، وسعيها المستمر – ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية – لفتح أسواق جديدة تستوعب مزيد من المنتجات المصرية، يقدم "اليوم السابع" أهم 10 معلومات حول كيفية تصدير منتجك للخارج وكذلك طرق البحث عن مستورد لها.
-تحديد السوق التى ترغب فى التصدير له ومعرفة احتياجات الدولة منه.
-اعتماد خطة تسويق للمنتج خارجيا عبر التسويق الإليكترونى.
-التأكد من جاهزية منتجك للتصدير ومعرفة المواصفات القياسية بالدولة التى ترغب فى التصدير لها.
-معرفة قدرات مصنعك الإنتاجية وإمكانياتك فى توفير كميات ضخمة منه.
-ضرورة قراءة المنتجات المنافسة فى السوق الخارجى ومعرفة أسعارها قياسا على سعر منتجك.
-معرفة إجراءات وخطوات العملية التصديرية والاشتراك فى التدريب بمركز التجارة الخارجية.
-تحديد مصادر رسمية لمعلوماتك عن السوق الخارجى حتى لا يتم تضليلك وتتعرض للخسائر.
-لا تبحث عن مستورد لمنتجك بطرق تقليدية واشترك فى أى سوق إليكترونى عن فرص التصدير.
-توصيل منتجك بشكل محترف للمستورد واستخدام أفضل صور وفيديوهات عن خطوط إنتاجك.
-الاشتراك فى المعارض الخارجية لأسواقك المستهدفة.
وكان المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أعلن أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت خلال النصف الأول من العام الجارى زيادة كبيرة بنسبة 14% حيث بلغت 12 مليار و750 مليون دولار مقارنة بـ11 مليار و215 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الماضى 2017، كما بلغت قيمة الزيادة مليارا و535 مليون دولار.
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