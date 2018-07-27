فى 10 معلومات.. اعرف إزاى تصدر منتجك للأسواق الخارجية

كتب - إسلام سعيد

بالتزامن مع اهتمام الدولة بالتصدير، وسعيها المستمر – ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية – لفتح أسواق جديدة تستوعب مزيد من المنتجات المصرية، يقدم "اليوم السابع" أهم 10 معلومات حول كيفية تصدير منتجك للخارج وكذلك طرق البحث عن مستورد لها.

-تحديد السوق التى ترغب فى التصدير له ومعرفة احتياجات الدولة منه.

-اعتماد خطة تسويق للمنتج خارجيا عبر التسويق الإليكترونى.

-التأكد من جاهزية منتجك للتصدير ومعرفة المواصفات القياسية بالدولة التى ترغب فى التصدير لها.

-معرفة قدرات مصنعك الإنتاجية وإمكانياتك فى توفير كميات ضخمة منه.

-ضرورة قراءة المنتجات المنافسة فى السوق الخارجى ومعرفة أسعارها قياسا على سعر منتجك.

-معرفة إجراءات وخطوات العملية التصديرية والاشتراك فى التدريب بمركز التجارة الخارجية.

-تحديد مصادر رسمية لمعلوماتك عن السوق الخارجى حتى لا يتم تضليلك وتتعرض للخسائر.

-لا تبحث عن مستورد لمنتجك بطرق تقليدية واشترك فى أى سوق إليكترونى عن فرص التصدير.

-توصيل منتجك بشكل محترف للمستورد واستخدام أفضل صور وفيديوهات عن خطوط إنتاجك.

-الاشتراك فى المعارض الخارجية لأسواقك المستهدفة.

وكان المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أعلن أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت خلال النصف الأول من العام الجارى زيادة كبيرة بنسبة 14% حيث بلغت 12 مليار و750 مليون دولار مقارنة بـ11 مليار و215 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الماضى 2017، كما بلغت قيمة الزيادة مليارا و535 مليون دولار.