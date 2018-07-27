غدًا.. إغلاق كوبرى السيدة عائشة جزئيًا حتى نهاية سبتمبر المقبل لأعمال التطوير

كتب سيد الخلفاوى

تغلق محافظة القاهرة، غدًا السبت، كوبرى السيدة عائشة جزئيا، حيث سيجرى غلق الاتجاه القادم من القلعة إلى مجرى العيون، كما سيتم تحويل مسار السيارات سطحيًا بميدان السيدة عائشة، حتى آخر شهر سبتمبر.

ويأتى غلق كوبرى السيدة عائشة لاستكمال أعمال التطوير أعلاه، والتى تشمل أعمال رصف واستعدال الأسوار وإزالة السطع العلوى الأسفلتى وضبط الميول العرضية، والتى سيكون العمل بها على مرحلتين؛ الأولى تمثل غلق الاتجاه للقادم من القلعة متجه إلى مجرى العيون، وبعد الانتهاء منه يتم الانتقال للجهة الأخرى.

من جانبه، أكد محافظ القاهرة، اللالتزام الكامل بالجدول الزمنى للانتهاء من الكوبرى مع توفير كافة البدائل اللازمة ووضع العلامات الإرشادية وتحديد مسارات للمشاة وأماكن العبور وتوفير المساعدات الفنية اللازمة من سدادات ضوئية وأقماع مرور وعلامات إرشادية وخلافه، وتحديد خطوط السير السطحية المستخدمة كبديل للكوبرى، مع تكليف رئيس حى الخليفة ومديرية الطرق برفع كفاءة الطرق البديلة والإشغالات المعيقة لحركة سير المرور، ووجود تكثيف مرورى متحرك وثابتاً وونش مرور للاستعانة به إذا لزم الأمر فى حالة أية أعطال.