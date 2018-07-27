video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 27 يوليه 2018 01:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

عضو بـ"تشريعية البرلمان": لسنا فوق القانون ومن أخل بالشروط يتحمل الجزاءات

الجمعة، 27 يوليه 2018 01:28 ص
عضو بـ"تشريعية البرلمان": لسنا فوق القانون ومن أخل بالشروط يتحمل الجزاءات مجلس النواب - صورة أرشيفية
كتب مصطفى السيد
إضافة تعليق

قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه فى حالة النائبة سحر الهوارى فإن الحكم نهائى وبات ووجب تنفيذه، لافتًا إلى أنه فى هذه الحالة يستند إسقاط العضوية لأن هناك تهمة مخلة بالشرف والأمانة، وبالتالى يترتب عليها إسقاط العضوية كما ورد بالمادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب.

 

وأضاف، أن الموافقة على إسقاط العضوية تكون بثلثى أعضاء المجلس، مشيرًا إلى أن الدكتور على عبد العال أشار إلى أن الحكم بات ونهائى وقبل الطعن شكلاً ورفض موضوعاً، وبالتالى وجب تنفيذ الحكم.

 

وحول تصريحات الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء باتخاذ الإجراءات القانونية ضد النواب المخالفين دون ذكر أسمائهم، أوضح "العليمى"، أنه لا أحد يعرف من هم النواب المخالفين وعلى كل حال فإن نصوص قانون مجلس النواب واللائحة الداخلية واضحة ويجب احترامها.

 

وأكد عضو لجنة الشئون التشريعية، أن النواب ليسوا فوق القانون وأن الإجراءات التأديبية ليست فى البرلمان فقط، فهى موجودة فى جميع مؤسسات الدولة، وأن أى عضو أخل بشروط العضوية عليه أن يتحمل الجزاءات.

 

ونصت المادة 110 من دستور 2014 بأنه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه".

 

وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قال خلال الجلسة العامة الثلاثاء الماضى، إن المجلس سيبدأ إجراءات إسقاط عضوية عن النائبة سحر الهوارى عقب مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة، للرد على بيان الحكومة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البرلمان يسقط عضوية سحر الهوارى ويناقش مخالفات بعض نواب المجلس .. اليوم

الصحف المصرية: البرلمان يصوت على برنامج الحكومة.. بدء إجراءات إسقاط عضوية بعض النواب.. طفرة هائلة فى توليد الكهرباء وقفزة كبيرة إلى المستقبل.. والضرائب العقارية فى الساحل الشمالى لتحصيل ضريبة حفلات الصيف

البرلمان يصوت على منح الثقة لبرنامج الحكومة وينهى دور الانعقاد.. رئيس الوزراء يرد على ملاحظات النواب ومنح الثقة بموافقة أغلبية أعضاء النواب.. وخياران أمام المجلس بشأن إسقاط عضوية سحر الهوارى

أخبار عاجلة

اللجنة التشريعية

سحر الهوارى

البرلمان




لا تفوتك
الحكومة: لم نتقدم بأى مشروعات قوانين تخص الإيجار القديم للبرلمان

الحكومة: لم نتقدم بأى مشروعات قوانين تخص الإيجار القديم للبرلمان

شركة العاصمة الإدارية تنظم مسابقة لتصميم شوارع العاصمة الجديدة

شركة العاصمة الإدارية تنظم مسابقة لتصميم شوارع العاصمة الجديدة

الدكتور أحمد عكاشة فى أجرأ حوار لـ" اليوم السابع":هذه قصتى مع محمد صلاح..الجنة سيدخلها البوذى المؤمن قبل المسلم غير المؤمن ..وأعضاء الإخوان مصابون بالضلال..و "الحور العين" أطفال وليسوا للنكاح

الدكتور أحمد عكاشة فى أجرأ حوار لـ" اليوم السابع":هذه قصتى مع محمد صلاح..الجنة سيدخلها البوذى المؤمن قبل المسلم غير المؤمن ..وأعضاء الإخوان مصابون بالضلال..و "الحور العين" أطفال وليسوا للنكاح

محمد صلاح يكشر عن أنيابه قبل انطلاق الدوري الانجليزي.. الفرعون يحول تأخر ليفربول إلى فوز 2/1 على مانشستر سيتى.. نجم الريدز يسجل بعد نزوله بـ52 ثانية.. والجماهير تحتشد للحصول على توقيع بيكاسو الكرة المصرية

محمد صلاح يكشر عن أنيابه قبل انطلاق الدوري الانجليزي.. الفرعون يحول تأخر ليفربول إلى فوز 2/1 على مانشستر سيتى.. نجم الريدز يسجل بعد نزوله بـ52 ثانية.. والجماهير تحتشد للحصول على توقيع بيكاسو الكرة المصرية

رسائل لـ محمد صلاح من أمريكا: "تعالى كل محشي عندنا"

رسائل لـ محمد صلاح من أمريكا: "تعالى كل محشي عندنا"

أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة