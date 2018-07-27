عرض تجربة البنك العربى الأفريقى فى منتدى "الصيرفة الخضراء" بالغردقة

الغردقة - أحمد يعقوب

تم دعوة البنك العربى الأفريقى الدولى لعرض تجربته فى مجال التمويل المستدام التى تبلورت عبر 15 عاماً من الجهد المتواصل وفى ضوء ريادته فى تمويل مشاريع الطاقة النظيفة وذلك بمنتدى "الصيرفة الخضراء: الطريق الى التنمية المستدامة" الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية المقام فى الفترة من 26 وحتى 28 يوليو الجاري.

ولعب البنك دوراً محورياً خلال عام 2017 فى ترتيب وتسويق لعدد من أبرز القروض المشتركة فى السوق المصرفية المصرية والتى تم تكريم البنك على أثرها من مؤسسة EMEA Finance وهى "أفضل صفقة للطاقة المتجددة بقارة أفريقيا" وذلك كونه المرتب الرئيسى لأنشاء 6 محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية فى مصر Scatec Solar . وستقوم المحطات بإنتاج وبيع القوى الكهربائية من الطاقة المتجددة لمدة 25 عام لإنتاج الكهرباء من ستة محطات لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرة 400 ميجاوات (تيار مباشر400MW) مع الحكومة المصرية. وستنشأ محطات الطاقة الستة فى منطقة بنبان، بمحافظة أسوان بصعيد مصر، ومتوقع أن تنتج 870 جيجاوات/ساعة من الكهرباء خلال العام الواحد. وهذه المشروعات هى جزء من برنامج تعريفة التغذية الذى طرحته الحكومة المصرية عام 2015 بهدف إنتاج 2 جيجاوات من الطاقة الشمسية. وحصلت هذه الصفقة أيضاً على لقب "أفضل صفقة فى مجال الطاقة الشمسية فى أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا EMEA region" .

وتعرض الدكتورة داليا عبد القادر - رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بالبنك العربى الافريقى الدولى - تجربة البنك فى مجال التمويل المستدام وذلك خلال اليوم الاول من فعاليات المنتدي. كما ستشارك عبد القادر فى فعاليات اليوم الثانى فى جلسة بعنوان " استراتيجيات البنوك المركزية والبنوك نحو التحول للصيرفة الخضراء" والتى يرأسها جمال نجم، نائب المحافظ، البنك المركزى المصري.

وتتضمن تجربة البنك العربى الافريقى الدولى نشاط موسع فى المحافل الدولية لتفعيل ثقافة وممارسات التمويل المستدام ومنها اشترك البنك العربى الافريقى الدولى فى مبادرة UNEP Finance Initiative مع خمسة وعشرون مؤسسة مصرفية رائدة من 5 قارات وذلك للعمل على اعادة تعريف دور البنوك وسياساتها وممارستها لمواءمة أهداف القطاع المصرفى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) واتفاقية باريس للمناخ Paris Climate Agreement. بالإضافة الى اختيار البنك العربى الافريقى الدولى لعرض تجربته فى تطبيق مبادئ التمويل المستدام فى التقرير الرسمى لقمة مجموعة العشرين والتى أقيمت فى هانغتشو –الصين عام 2016. هذا الى جانب قيام البنك بتمثيل مصر فى مجموعة التمويل الأخضر Green Finance Study Group (GFSG) والتى تهدف الى وضع استراتيجية لتفعيل مبادئ التمويل الأخضر.

و تم تكريم البنك مؤخراً من مؤسسة اليورومنى العالمية كأفضل بنك فى مجال التمويل المستدام بالشرق الأوسط لعام 2018.