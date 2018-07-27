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الجمعة، 27 يوليه 2018 02:43 م
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ضبط 3 عاطلين بحوزتهم بانجو واستروكس فى الإسماعيلية

الجمعة، 27 يوليه 2018 02:22 م
ضبط 3 عاطلين بحوزتهم بانجو واستروكس فى الإسماعيلية مخدرات - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 3 متهمين بحوزتهم كميات من البانجو ومخدر الاستروكس بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

كان اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية، بضبط كلا من المتهم "محمد.ع.ح"19 عاما عاطل بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر ومبلغ مالى، والمتهم "اسلام.س.ع"25 عاما عاطل بحوزته كمية من مخدر الاستروكس ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "محمد.ال.أ"26 عاما عاطل بحوزته كمية من مخدر البانجو زنة حوالى 500 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجاروالمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.

 تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 


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