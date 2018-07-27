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الجمعة، 27 يوليه 2018 11:17 ص
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ضبط 23 عاطلا بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية فى البحيرة

الجمعة، 27 يوليه 2018 11:10 ص
ضبط 23 عاطلا بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية فى البحيرة حملة أمنية - ارشيفية
البحيرة جمال أبو الفضل وناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء عبدالفتاح مدير أمن البحيرة، من ضبط تشكيل عصابى للإتجار بالمخدرات بالبحيرة يضم 6 عاطلين وبحوزتهم ربع كيلو حشيش بمدينة إدكو .

كانت وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة إدكو مفادها قيام كل من " محمد .م.م. "  عاطل ،  سامح .م.ع. "  عاطل ، أحمد .ف.ك. " عاطل  ،  محمود .ف.ق. " عاطل ،  عمرو .ر.ق. " عاطل  ومقيمين بمدينة كفر الدوار ، محمد .ص.ا. " عاطل ومقيم بمدينة رشيد بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم يتزعمه الأول تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة  متخذين من مدينة إدكو مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى. 

عقب تقنين الإجراءات، قامت عدة مأموريات إستهدفت المتهمين المذكورين بأماكن ترددهم أسفرت عن ضبطهم حال مزاولتهم نشاطهم الإجرامي بمدينة إدكو  وبحوزتهم  ( 1 ) قطعة كبيرة لمخدر الحشيش تزن حوالى ربع كيلو جرام، عدد ( 106 ) قرص مخدر، مبلغ 550 جنيها، ( 2 ) هاتف محمول، بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمخدر المضبوط "بقصد الإتجار"  والمبلغ المالى من "متحصلات البيع" والهواتف المحمولة " للإتصال بعملائهم" وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة.  

كما أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء جمال الرشيدى، نائب مدير الأمن، واللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والعميد عبد الغفار الديب، رئيس المباحث الجنائية، عن ضبط 17 عاطلا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات، تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات . 

 

 


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