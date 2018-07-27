ضبط عاطلين لاتهامهما بسرقة المواطنين بالإكراه فى البحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل و ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة من القبض على عاطلين بعد سرقتهما مواطن بالإكراه بدائرة مركز كفر الدوار.

ترجع أحداث الواقعة أثناء مرور القول الأمنى المعين للمرور بالقطاع الأول بالطريق الدولى الساحلى دائرة مركز شرطة كفر الدوار تبلغ لهم من المواطن "حسن.ش.ا" عامل بمصنع الغاز بكفر الدوار مقيم قرية الكراكول دائرة المركز، أنه حال عودته من عمله استوقفه مجهولين يستقلان سيارة ميكروباص بدون لوحات معدنية بناحية قرية حوض 6 بالطريق الدولى الساحلى دائرة المركز، وقيامهما بتهديده والاستيلاء على متعلقاته الشخصية دون حدوث إصابات كرهاً عنه وهروبهما.

على الفور تم اصطحاب المُبلغ لمحل الواقعة، حيث تمكنت القوات من ضبط كل من "مصطفى م.ج" مقيم السناهرة قسم كفر الدوار، و"خالد.ى.ك" سائق مقيم كفر سليم قسم كفر الدوار، وذلك حال قيادة المتهم الثانى للسيارة المستخدمة فى الواقعة (جارى فحصها).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك والمتهم "أحمد" (لا يعلما باقى اسمه).

وأضافا بقيام الأخير بالهروب من السيارة وبحوزته المتعلقات الشخصية الخاصة بالمُبلغ، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.