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الجمعة، 27 يوليه 2018 05:31 م
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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمخدرات جنوب بنى سويف

الجمعة، 27 يوليه 2018 05:04 م
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمخدرات جنوب بنى سويف مخدرات - أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
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تمكنت مباحث مركز الفشن  جنوب بنى سويف ، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمخدرات ، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهمون إلى النيابة .
 
وردت معلومات إلى الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن  تفيد  عودة كل من "محمد.ج.م" 29 سنة – تاجر ملابس- سبق إتهامه فى قضيتين مخدرات ،و"محمد.ن.ح "23 سنة ميكانيكى ،و"رمضان.س.م" 20 سنة- عاطل سبق إتهامه فى قضية مخدرات،و"محمد.ر.م " 27 سنة – نقاش، سبق إتهامه فى قضيتي مخدرات ، وسلاح ،و"عماد.س.ن" 29 سنة – عاطل ، سبق إتهامه فى 11 قضية مخدرات  الى مزاولة نشاطهم فى  الاتجار بالمخدرات  .
 
 بإخطار العقيد مجدى لطفى رئيس مباحث جنوب بنى سويف كلف بسرعة القبض على المتهمين .
 
تمكنت حملة تضم النقباء أحمد مشرف وعمرو حسونة ومسعد ذكى وشريف فارس معاونو مباحث المركز، من القبض على تجار المخدرات وبحوزتهم قطعة من مخدر الهيروين تزن  250 جرام ، و 200 لفافة ورقية لمخدر الهيروين ، وميزان حساس ، 5 هواتف محمولة ، وكذلك  مبلغ مالى  ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والهواتف للإتصال بعملائهم.
 

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