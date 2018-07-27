صور.. 19 استراحة لاستقبال ملاحظين امتحانات الدبلومات الفنية بالغربية

أنهت مديرية التربية والتعليم بالغربية، تجهيز الاستراحات الخاصة بمراقبى امتحانات شهادات الدبلومات الفنية الدور الثانى بكل مراكز المحافظة، والتى من المقرر أن تبدأ غدا السبت.

وأكد الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم الانتهاء من تجهيز كل الاستراحات على مستوى المحافظة، وعددها 19 استراحة موزعة على الإدارات التعليمية العشر بالغربية، لاستقبال رؤساء اللجان والملاحظين والمنتدبين من المحافظات، وقد قام أعضاء اللجنة الثلاثية بالمرور على جميع الاستراحات للتأكد من توافر سبل الراحة حتى يتمكنوا من أداء واجبهم.

وشدد وكيل الوزارة، على أنه لابد من تقديم الخدمات اللازمة للملاحظين والمراقبين، الذين يراقبون فى لجان المحافظة دون نقص، كما أكد أن غرفة العمليات تم تشكليها وجاهزة لمتابعة الامتحانات والتواصل الدائم بغرف العمليات الفرعية، التى توجد بجميع الإدارات لمتابعة، ومواجهة أى مشكلات طارئة وحلها بشكل فورى.