صور.. 100 يوم من الاحتجاج فى نيكاراجوا والمتظاهرين يطلقون الهاون

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

خرجت مظاهرات وفعاليات منددة فى شوارع ماناجوا، عاصمة نيكاراجوا، إحياء لذكرى 100 يوم من بداية الحركة الاحتجاجية ضد الرئيس دانيال أورتيجا وللمطالبة بإقالته، وأطلق المتظاهرون قذائف هاون محلية الصنع فى تحدى للشرطة، حيث زادت المظاهرات عنفا مع إقرار نيكاراجوا قانونا يعاقب بالسجن لمدة 20 عاما على جرائم "الإرهاب".

وعلى وقع هتافات "حرية" "عدالة" و"الشعب الموحّد لا يُهزم أبدا" سار المتظاهرون رافعين علم بلادهم، وقد أرتدى بعضهم أقنعة فى حين لف بعضهم الآخر رأسه بمنديل لإخفاء وجهه.

وتشهد نيكاراجوا منذ 3 أشهر أزمة سياسية تخللتها أعمال عنف قتل خلالها أكثر من 280 شخصا وجرح حوالى الفين آخرين .

فيما انتشرت قوات الأمن فى نيكاراجوا، فى الشوارع بعد أحداث العنف الأخيرة فى البلاد، وتواصل المعارضة فى نيكاراجوا، التظاهر ضد سياسة الرئيس دانييل أروتيجا، للمطالبة بعزلة، فيما يرفض الرئيس هذه الاتهامات مؤكدا بقاءه فى السلطة حتى انتهاء ولايته.



احتجاجات بأعلام نيكاراجوا



أحد المتظاهرين فى يده قذيفة هاون



إحدى المتظاهرات



إطلاق قذيفة هاون



جانب من العنف فى نيكاراجوا



متظاهر يرفع الهاون



متظاهر يرفع لافتة 100 يوم من الاحتجاج



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