صور.. وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

كتبت آية دعبس - تصوير حسن محمد

وصلت منذ قليل، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى مستشفى معهد الرمد التذكارى، للتأكد من تلقى المرضى به للخدمة الطبية على أكمل وجه، وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة للقضاء على قوائم انتظار العمليات الحرجة.

وتأتى هذه الجولة تزامناً مع إعلان الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن يوم الجمعة هو يوم "العطاء"، حيث ستعمل كافة مستشفيات الهيئة بكامل طاقتها بجميع فرقها الطبية لإنهاء جميع الحالات المحولة اليها عبر الموقع الالكترونى والخط الساخن من خلال غرفة العمليات المركزية لمرضي قوائم الانتظار.

ومن المقرر أن تتجه الوزيرة عقب زيارتها لمعهد الرمد التذكاري بمحافظة الجيزة، إلى معهد القلب القومى، وعقد مؤتمر صحفى عما تم انجازه بمبادرة الرئيس السيسي للقضاء على قوائم انتظار العمليات الحرجة ، بقاعة معهد القلب.