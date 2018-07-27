صور.. والد عروسة بإسنا يقتصر بقائمة زواج إبنته على "تقوي الله"

الأقصر – أحمد مرعى

"التكاليف زادت ومصاريف الزواج علي العريس كبيرة جداً أنا راجل وعارف الكلام ده كويس، ولو مكانش والد العروسة وأسرتها يخففوا علي الشباب أومال هيتجوزوا إزاي في ظل العنوسة الكبيرة بين الفتيات وعزوف كبير للشباب عن الزواج لإرتفاع التكاليف، فلذلك أقوم بعمل قائمة زواج تتضمن تقوي الله وحسن رعاية العروسة فقط لبناتي الأربعة وسأطبقها لإبنتي الخامسة"، بتلك الكلمات تحدث محمد أحمد حسن وشهرته "حمادة فرار" 54 سنة صاحب مطعم فول وطمعية بمدينة إسنا جنوبي الأقصر، والذي أعد قائمة زواج لعريس إبنته التي تزوجت منذ يومان ودخلت عش الزوجية دون قائمة زواج تحتوي علي كل ما تم شراؤه للعروسة ولكنها تضمن "تقوي الله وحسن معاملة الزوجة بالمودة والرحمة".

ويقول الحاج حمادة فرار صاحب القائمة التي انتشرت في مختلف وسائل التواصل الإجتماعي ولاقت إستحسان الكثير من المواطنين لدور الأب في التخفيف عن كاهل زوج إبنته، لـ"اليوم السابع"، أنه يبلغ من العمر 54 سنة وشاهد الكثير والكثير في الحياة، وعندما رزقه الله بخمسة فتيات قرر أن يعمل بجد ويحرم نفسه من الكثير لتربيتهن أفضل تربية ليكونوا خير عون لأزواجهم وأولادهم في المستقبل لكونه لا يحمل مؤهل عالي ولديه محو أمية فقط فقرر تعويض ذلك في بناته، وهن كل من "هاله" مواليد 86 دبلوم تجاره، و"زينب" مواليد 88 دبلوم تجارة، و"هبة" مواليد 90 دبلوم تجاره، والعروسه التي ظهرت قائمة زواجها علي مواقع التواصل الإجتماعي "مني" مواليد 93 بكالوريس تجارة، و"أماني" دبلوم تجارة، وإبنه الأخير "عزب".

ويضيف الأب لـ"اليوم السابع"، أنه إنتشرت قائمة إبنته التي تزوجت حديثاً بعد أن نشرها أحد أصدقاؤه علي صفحات الفيس بوك، مؤكداً أنه ليس عهد جديد علي أسرته، ولكنه إتفق منذ أول عروسة في منزله التي تزوجت منذ حوالي 5 سنوات، مع زوجته الحاجة "صباح جمعه حزين" ربة منزل، علي أن يكون هذا هو الوضع مع كل بناته خلال الزواج للتخفيف علي أزواجهن، وكان يرفض دفع أية مصاريف زيادة خلال الزواج نهائياً، وإبنته التي تزوجت مؤخراً هي "هبه محمد احمد حسن" مواليد 90 دبلوم تجاره وتعمل موظفة بهيئة قضايا الدولة، وزوجها "محمد سالم حامد" 30 سنه موظف في الري، مؤكداً أن زوج أربعة فتيات بنفس الطريقة تماماً وبنفس تلك القائمة، ويتبقي واحدة فقط لم تتزوج وهي "أماني محمد أحمد" 25 سنه دبلوم تجاره.

ويقول الوالد حمادة فرار: "بنسمع في الزواج عن قائمة بـ100 و200 ألف وده كلام ميصحش، يعني إيه ورقة تضر عائلتين في المحاكم لشهور كله لا يرضي ربنا، فقولت لنفسي يعني إيه ورقة قائمة وحاجات لا تغني ولا تثمن من جوع، والموضوع مش ورق لأنه موضوع الشخص اللي قدامك اللي بتديله بنتك وكبدتك اللي عشت العمر كله تربيها، وبداية فكرة ورقة القائمة اللي بعملها لبناتي بدأت خلال جلوسي مع إبنتي خريجة كلية تجارة وتحدثنا عن القائمة التي يعدها الأهالي في مدينة إسنا، ودخلنا في نقاش عن القائمة بتاعتنا وقررت أن تكون بما وضعه الله وسار عليه الرسول صلي الله عليه وسلم، وفي زواج إبنتي الأخيرة قولت للمأذون عبد المؤمن الفلت، أن المهر ربع جنية فقط فإندهش وأكدت عليه أني أضع بنتي في يد الله قبل يد زوجها ولا أحتاج لأرقام كبيرة في المهر كما يفعل الآخرون، والمقدم 50 جنية والمؤخر 50 جنية، وطلبت من العريس أن يوقع علي القائمة التي كتبتها وإنتشرت علي صفحات التواصل الإجتماعي، وفرح كل من في المسجد بهذا الأمر الذي قمت به علناً لكي يعتبر الجميع منها ربما يستفيد منها الناس ويعملوا زيها لوجه الله".

وعن علاقته بخطباء بناته يقول الحاج حمادة فرار، أنه خلال فترة الخطبة وفي كافة المناسبات التي تعود عليها الشعب المصري أمرت كافة أزواج بناتي بعدم جلب أية هدايا أو فاكهة أو أكل للمنزل كما يقوم به عدد من الناس، وكان يقول للعريس: "أقعد وإفرح جنب عروستك وقولها كل سنة وإنتي طيبة وربنا يجمعكم قريب بالتوفير عشان العجلة تمشي ويتم الزواج سريعاً"، موضحاً أنه واجه تلك العادات والتقاليد بهدف واحد وهو أن يشعر العريس بأنه أمام زوجة يتقي الله فيها والدها وأسرتها ولا يخاف من أموال وهم دنيا زائل، مؤكداً أن كل زوج يتم معه ذلك يحافظ علي بناته بصورة تفوق الوصف قائلاً: "والله بنشوف العجب في بيتنا وبناتي بيشوفوا الخير كله بتلك الخطوة التي ترضي الله ورسوله".

وعن إختياره لأزواج بناته يقول الحاج حمادة فرار إبن مدينة إسنا، أنه يبحث في كل عريس لبناته أن يكون يعرف الله جيداً ويخاف ربنا ولا يشاع عنه أنه شاب خفيف أو سمعته سيئة أو يهين أمه وأشقاؤه، فأهل الخير والصلاح موجودين في كل مكان بين شباب مصر، وحسن الإختيار والسؤال عن العريس جيداً هو أساس راحة وسعادة الزوجة في بيتها، مناشداً كافة أولياء الأمور بعدم التكلف مع العريس في تجهيزات أو ذهب أو هدايا أو قائمة زواج، حيث أن الفتيات تواجه عنوسة كبيرة في السنوات الماضية، والشباب عزف عن الزواج بسبب التكاليف الباهظة التي يطلبها أهل العروسة، قائلاً: "إحنا مصريين وبنحب بلدنا وعاوزينها أحسن بلد، وأنا بقول رسالة للكل اللي خايف من الظروف والغلاء في البلد ربنا كبير ومع بلدنا، وإحنا زمان كنا نقول الملك فاروق ملك مصر والسودان، ودلوقتي بنقول السيسي ملك مصر والوطن العربي، وتحيا مصر"، وناشد في نهاية حديثه محمد بدر محافظ الأقصر بتسهيل الامور علي إبنته المتزوجة حديثاً للحصول علي شقة في مدينة الأقصر لكونها تعمل في هيئة قضايا الدولة وتتكب يومياً موصلات أكتر من 3 ساعات وتحتاج لتلك الشقة لأسرتها لتستقر في هدوء بجوار مكان عملها.

فيما قالت الحاجة صباح جمعه حزين والدة العروسة، وزوجة الحاج حمادة فرار، أنها تطلب من كافة الأمهات عدم التكلف في الطلبات من الأزواج من بداية الخطبة حتي دخول منزل الزوجية، فالطلبات الكثير كالذهب والقائمة وطلبات العفش المبالغ فيها لن تشتري راحة إبنتها، ولكن الزهد في الطلبات وعدم السؤال إلا عن أخلاق العريس هي الباقية والأهم راحة بنتها مع زوجها.

أما السيد بدوي عبد العزيز الهميمي زوج إبنة الحاج حمادة الفرار الثالثة "زينب"، أنه كأي شاب في مصر كان متخوف للغاية من الطلبات الكثيرة التي يعرضها أهل العرايس وهو عامل أرزقي، ولكن عندما شاهد إبنة الحاج حمادة فرار قرر أن يتقدم لها، وعندما إلتقي بوالدها قال له كلمة عمري ما هنساها وهي "الكتف ده ليك زاد والكتف ده ليك مياة"، في نية منه للتخفيف عني خلال فترة الخطوبة وخلال الزواج ففرحت كثيراً وقررت التحرك بصورة أسرع في تجهيزات الزواج من إبنة هذا الرجل الصالح.

ويضيف السيد بدوي لـ"اليوم السابع"، أن والد زوجته خلال فترة الخطوبة التي دامت حوالي عام ونصف لم يطلب منه أي شيئ ورفض إحضار هدايا بالمواسم لتوفير الأموال لتجهيزات الزواج، مؤكداً أنه منذ أول يوم بالخطوبة حتي الزواج لم يتحدث معي أو يطلب أي شيئ وعندما تحدثنا عن القائمة قلت له حتي لو كانت مليون جنية أنا موافق علي بنتك، ولكنه أمام المأذون لم يطلب توقيع قائمة نهائياً وطلب منه أن أتقي الله فيها، ووضع ربع جنية مقدم وربع جنيه مؤخر والشبكة طلب أن تكون دبلة فقط، وأتمني كل أهالي جمهورية مصر العربية أن يفعلوا مثل الحاج حمادة فرار، ولو تم ذلك في الزواج وإنكسرت العادات القديمة في الزواج فلن تتواجد فتاة في منزلها أو تعاني من العنوسة.

وكانت قد إنتشرت علي صفحات التواصل الإجتماعي، صورة مختلفة وجديدة لـ"قائمة الزواج" بمدينة إسنا أقدم والد على توثيقها مع عريس ابنته بصورة جديدة، حيث أوصاه فى ورقة مكتوبة بحسن رعاية ابنته ومراعاة الله فيها بدلاً من أية قائمة تطلبها أسرة العروسة من العريس ولم يقدم قائمة بها المحتويات المألوفة للجميع، وجاء نص ورقة "قائمة الزواج" التى كتبها والد العروسة ما يلي: (بسم الله الرحمن الرحيم – وجعلنا بينكم مودة ورحمة – صدق الله العظيم – لقد وافقت أن تكون ابنتى زوجة لكم فهى ابنتى وقرة عينى وأغلى عندى من أى قائمة تكتب بأى مبلغ – أٌتمن ابنتى بأخلاقها وتربيتها وأرجو منكم أنسابى أن ترعوا الله فيها كما لو كانت ابنة لكم – ورفقاً بها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم – ورفقاً بالقوارير – قائمتى ليست ورقة تكتب هى عقد يٌسن والعقد شريعة المتعاقدين وعقدى معكم أن أسلمكم ابنتى الملاك الطاهر – هبة محمد أحمد حسن – وعقدكم معى أن تعاملوها بالمودة والرحمة – ولكم جزيل شكرى وامتنانى ) ووقع فى نهاية الورقة باسمه "محمد أحمد حسن وشهرته "حمادة فرار، وبعد تلك الورقة التى قدمها والد العروس لأسرة الزوج وهو المهندس محمد سليمان حامد، نشر الجميع تلك الورقة والعقد المميز المختلف عن الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي، داعين الجميع أن يسير على درب والد العروسة الذى يتقى الله حق تقاته ويودع إبنته لدى زوجها دون أية تكلفات أو مطالب يطيق بها الشباب.



1- والد عروسة بإسنا جنوبي الأقصر يعد "قائمة زواج" لعريس إبنته تتضمن "تقوي الله وحسن معاملتها بالمودة والرحمة"



2- الحاج حمادة فرار: تكاليف الزواج زادت ومطالب الأهالي سبب العنوسة وعزوف الشباب عن الزواج



3- والد العروسة: زوجت 4 بنات لي بنفس القائمة والمهر كان ربع جنية والأهم إختيار الزوج الصالح



4- والدة العروسة: ياريت كل الناس تعمل كده والطلبات الكتير لن تشتري راحة بنتك



5- زوج إحدي فتياته: لم يطلب مني شيئ ورفض إحضاري هدايا في المناسبات خلال الخطبة لتوفير أموال الزواج وتجهيز منزل الزوجية



6- أسرة الحاج حمادة برفقة زوج إحدي فتياته خلال لقاء اليوم السابع