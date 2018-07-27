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صور.. مسجد عمر بن عبد العزيز.. منارة ثقافية وخدمية ببنى سويف

الجمعة، 27 يوليه 2018 07:00 ص
صور.. مسجد عمر بن عبد العزيز.. منارة ثقافية وخدمية ببنى سويف مسجد عمر بن عبد العزيز
بنى سويف أيمن لطفى
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مسجد عمر بن عبد العزيز يعد أكبر المساجد ويوجد بميدان الشهداء -المديرية سابقًا- بمدينة بنى سويف، وافتتحه محمد متولى الشعراوي خلال توليه وزارة الأوقاف عام 1978 ولم تقتصر أعماله على الناحية الدعوية بل امتدت إلى خدمة المجتمع والبيئة المحيطة، فضلاً عن مشاركته فى تنفيذ بعض المبادرات.

"اليوم السابع" التقى كلاً من إمام المسجد ورئيس مجلس الإدارة للحديث عن أنشطة المسجد الدعوية والخدمية.

وقال الشيخ أحمد عبد العال، إمام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز ، إن المسجد يؤدى دوره الأساسي  فى طريق الدعوة والوعظ والإرشاد ملتزمًا بخطة المديرية على مدار الأسبوع وخطبة الجمعة الموحدة وفقًا لتعليمات وزير الأوقاف، لافتًا إلى أن المسجد يحتضن جميع الاحتفالات والمناسبات الدينية علاوة على نقل الإذاعة لصلاة الجمعة من رحابه فى احتفالات العيد القومى للمحافظة،

وأوضح أحمد عبد العال، إن مجلس إدارة المسجد اعتادت خلال عيد الأضحى على ذبح أضحية لمواطنى المحافظة أسوة بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فضلاً عن تقديم 600 وجبة للفقراء. 

وأشار المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة مسجد عمر بن عبد العزيز، إلى أن المسجد لا يقتصر على  الجانب الدعوى فقط بل يسهم من خلال مجلس الإدارة ولجنة الزكاة  فى خدمة المجتمع المحيط بأنشطة خيرية أهمها انطلاق مشروع  إنشاء صندوق للحالات الحرجة لشراء  المعدات والأجهزة الطبية غير المتوفرة بالمستشفيات  للفقراء وغير القادرين، فضلا عن تقديم قروض بدون فوائد لغير العاملين من ذوى الإعاقة تتراوح  قيمتها ما بين خمسة آلاف إلى 20 ألف جنيه  لإقامة مشروعات مختلفة  بالتعاون مع جمعية التأهيل الاجتماعى، بالإضافة إلى توزيع إعانات موسمية  لـ2000 أسرة فقيرة مسجلة بكشوف لجنة الزكاة بالمسجد علاوة على تسليم اليتيمات والفقيرات من المقبلات على الزواج أجهزة منزلية واحتياجات المطبخ فى احتفالية يحضرها المحافظ وقيادات الأوقاف.  

وأضاف عبد الجواد: شارك المسجد مع جهات مختلفة  فى  تنفيذ بعض المبادرات منها "بنى سويف  بلد السلام" وتضمنت غرس 40 ألف شجرة زيتون، وتنظيم 23  لقاء لتصحيح المفاهيم المغلوطة بين الشباب بالتبادل بين قاعتى مناسبات المسجد والمطرانية بمدينة بنى سويف ومراكز المحافظة.

 

1- مسجد عمر بن عبدالعزيز ببنى سويف
1- مسجد عمر بن عبدالعزيز ببنى سويف

 

2-مسجد عمر بن عبدالعزيز افتتحه الشعراوى
2-مسجد عمر بن عبدالعزيز افتتحه الشعراوى

 

3- دار مناسبات مسجد عمر
3- دار مناسبات مسجد عمر

 

4- امام مسجد عمر ورئيس مجلس الادارة بجوار شجر الزيتون
4- امام مسجد عمر ورئيس مجلس الادارة بجوار شجر الزيتون

 

5- غرس شجر الزيتون ضمن مبادرة بلد السلام
5- غرس شجر الزيتون ضمن مبادرة بلد السلام

 

5-المسجد يعلن عن صكوك الاضاحى ومدرسة تحفيظ القرآن
5-المسجد يعلن عن صكوك الاضاحى ومدرسة تحفيظ القرآن

 

6- المسجد شارك فى مبادرة ترشيد استهلاك المياه
6- المسجد شارك فى مبادرة ترشيد استهلاك المياه

 

7- مسجد عمر بن عبدالعزيز بميدان الشهداء
7- مسجد عمر بن عبدالعزيز بميدان الشهداء

 

8_ إحدى ندوات مبادرة تصحيح المفاهيم بالتعاون مع الكنيسة
8_ إحدى ندوات مبادرة تصحيح المفاهيم بالتعاون مع الكنيسة

 

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اخبار المحافظات

بنى سويف

الشعراوى

عمر بن عبد العزيز




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