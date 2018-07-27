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الجمعة، 27 يوليه 2018 06:06 م
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صور.. مبادرة "هنخلى بلدنا أحلى" لتنظيف شوارع مدينة بنى سويف

الجمعة، 27 يوليه 2018 04:59 م
صور.. مبادرة "هنخلى بلدنا أحلى" لتنظيف شوارع مدينة بنى سويف جانب من المبادرة
بنى سويف : هانى فتحى
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نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف برئاسة محمود المغربي رئيس المدينة وهاني الجويلى نائب رئيس المدينة، مبادرة "هنخلى بلدنا أحلى" لتنظيف شوارع المدينة، بالاشتراك مع الحزب العربي الناصرى.
 
وقامت الحملة التى شارك فيها العاملين بمشروع النظافة ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، بمشاركة شباب من المدينة وأعضاء الحزب العربي الناصرى، بتنظيف محيط مدرسة الصفا الإعدادية ومسجد الأباصيرى.
 
 
هانى الجويلى نائب رئيس مدينة بنى سويف
هانى الجويلى نائب رئيس مدينة بنى سويف

 

شباب الحملة يشاركون فى تنظيف الشوارع
شباب الحملة يشاركون فى تنظيف الشوارع

 

 

عمال مشروع النظافة
عمال مشروع النظافة

 

 

جانب من المشاركين
جانب من المشاركين

 

 

مبادرة هنخلى بلدنا احلي لتنظيف شوارع مدينة بنى سويف
مبادرة هنخلى بلدنا احلي لتنظيف شوارع مدينة بنى سويف

 

 

مبادرة هنخلى بلدنا احلي لتنظيف شوارع مدينة بنى سويف
مبادرة هنخلى بلدنا احلي لتنظيف شوارع مدينة بنى سويف

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