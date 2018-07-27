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الجمعة، 27 يوليه 2018 11:08 م
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صور.. لحظات "خسوف القمر" بالشرقية

الجمعة، 27 يوليه 2018 10:15 م
صور.. لحظات "خسوف القمر" بالشرقية
الشرقية – فتحية الديب
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رصدت عدسة "اليوم السابع " اللحظات  الأولى لـ"خسوف القمر" بمحافظة الشرقية، فى ظاهرة عالمية هى الأطول فى القرن الحادى والعشرين.

الخسوف الكلى للقمر يتفق وسطه مع توقيت بدر شهر ذى القعدة لعام 1439 هجريا، ويغطى ظل الأرض 161 % تقريبا من سطح القمر، ويعتبر الخسوف الكلى للقمر الأطول بمصر والوطن العربى فى القرن الواحد والعشرين . 

وفي سياق متصل خرج العشرات من الأطفال بقرية ميت ربيعة بالشرقية، فى شكل مجموعات لمشاهدة  خسوف القمر، وطافوا  شوارع القرية، مرردين: " يا بنات الحور خلوا القمر مسحور.. يا بنات الجنة خلوا القمر يتهنى".

 


 

 


 

 


 

 

 

 
 
 
 
 

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