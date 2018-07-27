صور.. كنائس غرب الإسكندرية الأرثوذكسية تنظم مؤتمرا للشباب تحت شعار "اختار حياتك"

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت الكنيسة الأرثوذكسية بالإسكندرية، اليوم، مؤتمر لشباب قطاع غرب الإسكندرية، بكنيسة الملاك رافائيل بالعجمى هانوفيل، وذلك تحت عنوان "إختار حياتك" تحت رعاية الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية.

وقد ألقى العظة الروحية القس كاراس إبراهيم كاهن كنيسة الأنبا تكلا بالإبراهيمية، بعنوان "مفاهيم مغلوطة حول الجنس" ويختتم المؤتمر بكلمة و عظة روحية يلقيها الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس غرب الإسكندرية بعنوان "المطر المبكر والمتأخر" .

و قد تضمنت فاعليات المؤتمر صلاة روحية و ترانيم وعظات ومسابقات.



كورال الكنيسة



العظة الروحية