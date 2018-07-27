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الجمعة، 27 يوليه 2018 06:10 ص
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صور..كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن فى هندوراس احتجاجا على ارتفاع الأسعار

الجمعة، 27 يوليه 2018 06:00 ص
صور..كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن فى هندوراس احتجاجا على ارتفاع الأسعار كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين وقوات الأمن فى هندوراس
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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اندلعت اشتباكات وأعمال عنف فى هندوراس، فى إطار الدعوة للإضراب احتجاجا على ارتفاع الأسعار، والمطالبة بتخفيض أسعار الوقود.

وخرج المئات إلى الشوارع احتجاجا على رفع أسعار الوقود والطاقة فى العاصمة تيجوسيجالبا، وألقت شرطة هندوراس قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين .

وكانت هندوراس قد شهدت مظاهرات وأعمال عنف، وقام المتظاهرين بقطع الطرق فى العديد من المواقع احتجاجا على إقرار الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز برفع اسعار الوقود وتبعات القرار الذى أثر على أسعار المنتجات .

واستمر الاحتجاج بعد دعوة للإضراب على مستوى البلاد بسبب قرار الحكومة فى هندوراس بزيادة أسعار الوقود، وجرى تنظيم الاحتجاج عبر مواقع للتواصل الاجتماعى على غرار الاحتجاجات التى شهدتها البرازيل خلال الأسابيع الماضية .

وأفادت تقارير محلية فى هندوراس، بقطع عددا من المتظاهرين العديد من الطرق الرئيسية واشعلوا النيران فى اطارات السيارات للاحتجاج على قرار الرئيس بزيادة أسعار الوقود.

احتجاجات هندوراس
احتجاجات هندوراس

 

اطلاق الغاز المسيل للدموع
اطلاق الغاز المسيل للدموع

 

اعتقال متظاهر
اعتقال متظاهر

 

الشرطة تحاول تفريق المتظاهرين
الشرطة تحاول تفريق المتظاهرين

 

الشرطة تطارد المحتجين
الشرطة تطارد المحتجين

 

الشرطة تقذف المحتجين بالحجارة
الشرطة تقذف المحتجين بالحجارة

 

الشرطة فى هندوراس
الشرطة فى هندوراس

 

العنف فى هندوراس بسبب ارتفاع الاسعار
العنف فى هندوراس بسبب ارتفاع الاسعار

 

العنف فى هندوراس
العنف فى هندوراس

 

الغاز المسيل للدموع بمحيط الشرطة
الغاز المسيل للدموع بمحيط الشرطة

 

انتشار قوات الامن
انتشار قوات الامن

 

شرطة هندوراس
شرطة هندوراس

 

عشرات المتظاهرين فى الشوارع
عشرات المتظاهرين فى الشوارع

 

كر وفر فى هندوراس
كر وفر فى هندوراس

 


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