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صور.. صيادلة وأطباء المنوفية تشارك بالمؤتمر الطبى الدولى بالإسكندرية

الجمعة، 27 يوليه 2018 08:34 م
صور.. صيادلة وأطباء المنوفية تشارك بالمؤتمر الطبى الدولى بالإسكندرية فاعليات المؤتمر الطبى الدولى الحادى عشر
المنوفية - محمود شاكر
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انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر الطبى الدولى الحادى عشر فى الجديد فى طب الأطفال بقاعة المؤتمرات بفندق شيراتون المنتزه بالإسكندرية بمشاركة 300 طبيب و صيدلى إكلينيكى من المنوفية والذى تنظمه الجمعية الدولية للتعليم الطبى المستمر برئاسة الدكتور عبد الناصر حسين عبد الناصر .

وقال الدكتور محمود قصد المتحدث الإعلامى لنقابة صيادلة المنوفية إن المؤتمر تضمن جلسات علمية متميزة لأبرز المحاضرين فى طب الأطفال للوقوف على الجديد فى التشخيص والعلاج لأمراض الأطفال وتحسين أداء المنظومة الصحية.

وشارك فى الجلسات الافتتاحية فى ضوء الشخصيات الشرفية بالمؤتمر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية وأستاذ طب الأطفال الدكتور نصيف الحفناوى كما ترأس الوفد المشارك من المنوفية نقيب صيادلة المنوفية ونائب رئيس اتحاد المهن الطبية الدكتور مصطفى سلام.

وأضاف محمود قصد، أن هدف اتحاد المهن الطبية ونقابة الصيادلة من المشاركة فى تلك الفعاليات المهمة هو الارتقاء بأعضاء الفريق الطبى مهنيا وعلميا ومواكبة التحديثات فى المعلومات الطبية والذى يعمل بدوره على تحسين المنظومه الصحية.

 

فاعليات المؤتمر الطبى الدولى الحادى عشر (1)
فعاليات المؤتمر الطبى الدولى الحادى عشر

 

فاعليات المؤتمر الطبى الدولى الحادى عشر (3)
فعاليات المؤتمر الطبى الدولى الحادى عشر

 

فاعليات المؤتمر الطبى الدولى الحادى عشر (4)
فعاليات المؤتمر الطبى الدولى الحادى عشر 

 

فاعليات المؤتمر الطبى الدولى الحادى عشر (5)
فعاليات المؤتمر الطبى الدولى الحادى عشر

 

فاعليات المؤتمر الطبى الدولى الحادى عشر (6)
فعاليات المؤتمر الطبى الدولى الحادى عشر

 

فاعليات المؤتمر الطبى الدولى الحادى عشر (7)
فعاليات المؤتمر الطبى الدولى الحادى عشر

 


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