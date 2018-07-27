صور..صناديق نذور الأوقاف صداع برأس مسئولى الإسكندرية

انتشرت ظاهرة صناديق التبرعات فى المساجد والزوايا بمحافظة الإسكندرية، خاصة مع قرب عيد الأضحى المبارك وانتشار ظاهرة جمع تبرعات لشراء لحوم أضاى للفقراء والمحتاجين والتى انتشرت طوال السنوات الماضية وأصبحت عادة سنوية خاصة مع قرب المناسبات الدينية على أن تستمر طوال العام تحت بند "صدقة جارية" وهى وسيلة لجمع الأموال بطريقة شرعية من المواطنين.

وخلال الفترة الأخيرة كثفت مديرية الأوقاف بالإسكندرية ، حملاتها لإزالة جميع الصناديق الخاصة بالتبرعات فى المساجد والزوايا ووضع مخالفات لمن يقوم بذلك بدون علم وأذن مصرح به من مديرية الأوقاف، ومحاسبة الجمعيات الخيرية التى تقوم بجمع الأموال من المواطنين والتى تصل إلى إلغاء تصريحها نظراً لارتكابها مخالفات .

ومن صناديق النذور المعتمدة بالإسكندرية فى المساجد الكبرى هم 12 صدوق على مستوى المحافظة وهم مسجد أبو العباس، سيدى ياقوت العرش، مسجد البصيرى، سيدى عبدالرازق، مسجد النبى دانيال، مسجد العطارين، مسجد القبارى، مسجد يوسف الشاذلى، مسجد أحمد المتيم، مسجد السماك، مسجد سيدى بشر، مسجد سيدى جابر.

12 مسجدا فقط معتمد به صناديق نذور

ومن جانبه قال الشيخ محمد العجمى، وكيل أوقاف الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه هناك 12 مسجداً فقط هم المعتمدين من وزارة الأوقاف التى تم وضع فيهم صناديق نذور ويتم فتح هذه الصناديق من مرتين إلى 3 مرات فى العام الواحد فى المساجد الكبرى خاصة قبل المولد وبعده مباشرة مثل مسجد أبو العباس من خلال لجنة وزارية ويتم فتحها فى وجود كاميرات مراقبة لجمع الأموال منها وتوريدها للوزارة بكشوفات رسمية ومعتمدة.

وأضاف أنه يتم فتح الصناديق من خلال لجنة متخصصة من الوزارة مكونة من وكيل الوزارة وعضو مكتب التفتيش وصراف الخزينة بالمديرية وفنى كاميرات لتصوير لحظة الفرز بالتفصيل وارفاق المادة المصورة بتقرير المبلغ للوزارة.

وأكد وكيل أوقاف الإسكندرية أنه تلاحظ وجود عمال على صنديق النذور بدون قرار وزارى ، وتم مخاطبة الوزارة رسمياً لاعتماد العمال على هذه الصناديق .

وأوضح أن استحداث العمالة لتوافر شروط الأمانة والنزاهة ونظافة اليد واختيار افضل العناصر على صناديق النذور بالإسكندرية للحفاظ على أموال المسلمين حتى تصل إلى الوزارة التى تقرر صرفها فى أعمال الخير والإعانات.

وأكد وكل أوقاف الإسكندرية ، أن المخالفين لقرارات الأوقاف سيتم تحويلهم الى النيابة العامة على الفور واتخاذ كافة الاجراءات القانونية لديهم .

كاميرات مراقبة على صناديق النذور

وقامت مديرية أوقاف الإسكندرية على إدخال نظام المراقبة الإلكترونية بمسجد العارف بالله سيدى بشر الشيخ التابع لإدارة أوقاف المنتزة عن طريق أحد الجهود الذاتية لأحد الأشخاص تحت إشراف كامل من المديرية والشيخ هاشم الفقى مدير عام إدارة أوقاف المنتزة والشيخ ريحان عبد العزيز إمام وخطيب مسجد سيدى بشر والذى تتواكب ذكرى الإحتفال بمولده .

وأكد العجمى على أن المديرية تسعى جاهدة لتعميم تلك التجربة على كافة المساجد الكبرى وبخاصة التى تكثر بها التجمعات للمحافظة على حياة المواطنين وللعمل على أمن وأمان المساجد بحيث تنشر كاميرات المراقبة فى كافة أرجاء المسجد ومراقبة مداخله ومخارجه عن طريق شاشة تحكم مركزية تكون تحت السيطرة الكاملة لإمام المسجد وتساعد على ضبط أية مخالفات وحماية صناديق النذور وصناديق التبرعات الرسمية المعتمدة من الوزارة من السرقة أو العبث بها وبخاصة بعد إنتهاء أوقات العمل الرسمية.

صكوك الأضاحى بديلاً من التبرعات الغير قانونية

وأعلن الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية ، عن توفير صكوك الأضاحى لهذا العام بقيمة 1500 جنيه للصك بمقر ديوان عام المديرية بشارع فرنسا بالمنشية وبجميع مقرات الإدارات الفرعية وعددها 11 إدارة وبجميع المساجد الكبرى موزعة على كافة أرجاء المحافظة وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذى أعلن صباح اليوم عن بدء العمل بمشروع جمع صكوك الأضاحى لهذا العام.

وتابع وزير الأوقاف أنه تمت طباعة 100 ألف صك بصفة مبدئية، مشيرًا إلى أن الوزارة نجحت في توزيع 550 طن لحوم على الفقراء والمحتاجين في العام الماضى.

كما أكد وكيل أوقاف الأسكندرية ، أنه على الجانب الشرعى في توزيع صكوك الأضاحي على مدار العام أجاز الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، أن يقوم المسلم بوكالة غيره من الجمعيات الخيرية وغيرها في ذبح الأضحية عن طريق "صك الأضحية" وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين على مدار العام لتلبية احتياجاتهم، حيث يتم ذبحها في الوقت الشرعي لها بعد صلاة عيد الأضحى حتى قُبَيل مغرب اليوم الثالث من أيام التشريق، ثم توزع على مدار السنة طبقًا لحاجة الفقراء ومصلحتهم.























