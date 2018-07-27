صور.. شهيدان ونحو 120 جريحا فى جمعة "أطفالنا الشهداء" بغزة

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد اثنين، وإصابة نحو 120 آخرين، برصاص الاحتلال الإسرائيلى، فى الجمعة الـ 18 من مسيرات العودة والتى أطلق عليها اسم جمعة "أطفالنا الشهداء".

وأفادت وزارة الصحة فى بيان، استشهاد غازى محمد أبو مصطفى (43 عاما) متأثراً بجراحه التى أصيب بها بالرأس شرق خان يونس مساء اليوم، كما استشهد طفل عمره 14 عاما شرق رفح.

كما أصيب 3 مسعفين متطوعين فى النقطة الطبية بجراح متوسطة جراء تعرضهم لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال إسعافهم الميدانى لبعض المواطنين شرق جباليا.

وقالت الصحة، إن كافة الإصابات التى وصلت للنقاط الطبية والمستشفيات فى قطاع غزة كانت بالأعيرة النارية المباشرة فى مناطق مختلفة من الجسم.

وبدأت الجماهير الفلسطينية بالتوافد إلى مخيمات العودة الخمسة بينما بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلى بإطلاق النار وقنابل الغاز بكثافة اتجاه المتظاهرين السلميين.



إطلاق الغاز



أعلام فلسطين



الفلسطنيين على حدود غزة



أهالى الشهيد



تشييع الجنازة



توديع الشهيد



جثمان الشهيد



جمعة أطفالنا الشهداء



جنازة الشهيد



طفل مصاب



مصاب