صور.. زحام بشواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالى

مطروح – حسن مشالي

تشهد شواطئ مرسى مطروح والساحل الشمالى، زحاماً كبيراً وإقبالا من المصطافين المصريين والسياح العرب والأجانب، هرباً من موجة الطقس الحارة، مع توافد عشرات الآلاف من المصطافين أسبوعياً، وصاحب ذلك ارتفاعاً ملحوظاً فى أسعر إيجارات الفنادق والمنتجعات السياحية والسكن المصيف بنسب متفاوتة تصل إلى 50 %، وتشهد المنشآت السياحية ارتفاعاً فى نسب الإشغال تجاوزت 85 % وتجاوزت نسب الإشغال فى السكن المصيفى " الشقق المفروشة والشاليهات" 95 %، وهى منشآت أهلية تستوعب العدد الأكبر من المصطافين، الذين يتوافدون لقضاء المصيف وتتجاوز عددهم 6 ملايين مصطاف على مدار موسم الصيف السياحى من كل عام .

ويساعد تنوع شواطئ مرسى مطروح والساحل الشمالي، فى إتاحة الفرصة والخيارات المتعددة أمام مختلف الفئات الاجتماعية والإقتصادية، إضافة إلى أفواج رحلات اليوم الواحد من المحافظات المجاورة بأعداد كبيرة يومى الجمعة والأحد من كل أسبوع، للاستمتاع بالشواطئ الممتدة بطول نحو 300 كيلو متر من الإسكندرية شرقاً وحتى مدينة مرسى مطروح، هرباً من حرارة الجو وبحثا عن الاستمتاع بالهدوء وطبيعة مطروح الخلابة ومياه بحرها النقية ورمالها البيضاء.

وتشير إحصائيات الإشغال الفندقى والمصيفي، إلى ارتفاع نسب الإشغال مع بداية الأسبوع الجاري، لأكثر من 85 % المنشآت السياحة "الفنادق، المنتجعات، القرى السياحية" ووصلت نسب الإشغال فى بعض هذه المنشآت إلى 100 % كما ارتفت نسب فى الإشغال المنشآت الأهلية للسكن المصيفى "الشقق المفروشة، الشاليهات" التى تستوعب غالبية المصطافين المترددين على مدينة مرسى مطروح، إلى 75 %.

وأكد مصدر بمكتب وزارة السياحة بمطروح، فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع " أن المنشآت السياحية، تشهد حالياً ارتفاعاً كبيراً فى الحجوزات ونسب الإشغال من السياح والمصطافين، بالساحل الشمالى ومرسى مطروح، مشيراً إلى أن متوسط نسب الإشغال تجاوزت 85 % بالفنادق السياحية وأن هناك فنادق بلغت تجاوزت نسب الإشغال فيها 90 %.

وقالت صباح توفيق مدير إدارة السياحة والفنادق بمحافظة مطروح، أن هناك تزايد فى نسب الإشغال الفندقى المنشآت الأهلية، مثل الشقق المفروشة والشاليهات، ومصايف الأندية والشركات والنقابات والجهات المختلفة ورحلات اليوم الواحد، فى ظل توافر جميع الخدمات، ومراقبة جودتها، من خلال لجان مختصة من المحافظة.

وأكدت مدير إدارة السياحة والفنادق بمحافظة مطروح، نجاح موسم الصيف السياحى وخلوه من الأزمات حتى الآن، ومن المتوقع زيادة الإقبال وارتفاع نسب الإشغال بشكل أكبر خلال شهر أغسطس الذى يمثل ذروة الموسم السياحى المصيفي.

على جانب آخر أكد أحمد عباس سمسار شقق مفروشة وشاليهات، أن أسعار الإيجارات متفاوتة حسب الموقع والفرش والتميز وعدد الغرف، وهناك أسعر تناسب جميع الفئات الاقتصادية، مشيراً إلى أن هناك شقق تبدأ أسعار ايجارها اليومى من 250 و حتى 1200 جنيه فى اليوم الواحد.

وأضاف سمسار الشقق المفروشة والشاليهات بمطروح، أن أسعار الإيجارات ارتفعت بنسب متفاوتة بين 30 و 50 %، منذ يوم الجمعة الماضي، مع تزايد توافد المصطافين، مشيراً إلى أن الشقة المفروشة أو الشاليه الذى كان يؤجر فى اليوم الواحد بـ 300 جنيه نهاية شهر يونيه، ارتفع إلى 400 جنيه من أول شهر يوليه وحتى 20 يوليه إلى 500 جنيه، وارتفع سعر الإيجار اليومى مع بداية الأسبوع الجارى لـ 600 جنيه.

وتتميز شواطئ مطروح، بالتنوع من حيث طبيعة الرمال ونقاء المياه، ومدى قربها من المدينة والمناطق السكنية، ويساعد هذا التنوع فى إقبال أعداد كبيرة من المصطافين من مختلف الفئات.

وتشهد جميع الشواطئ إقبالا كبيرا من المصطافين، ويعد شاطئ روميل الواقع على شبه جزيرة، قبالة مدينة مرسى مطروح، إقبالاً أكثر من غيره، لتميزه بإطلالة جميلة على المدينة وخلوه من الأمواج لوقوعه على خليج وتدرج منسوب أعماقه الآمنة والمناسبة للأطفال والكبار، وتقصده الأسر التى بها أطفال صغار والكبار الذين لا يجيدون السباحة.

وتتوافر فى جميع الشواطئ الخدمات الضرورية، إلى جانب الألعاب المائية وركوب اليخوت والقوارب فى رحلات بحرية قبالة شواطئ المدينة إضافة إلى البدالات و " الجت سكى " وغيرها من وسائل الترفيه المائية، ووجود أماكن على الشواطئ لممارسة ألعاب ورياضات الشاطئ المتنوعة.

يذكر أن جميع شواطئ مدينة مرسى مطروح شواطئ عامة، ولا يتم دفع أية رسوم دخول، وهناك أسعار محددة من مجلس المدينة لإيجار الشماسى والكراسى والبرجولات بواقع 50 جنيه للشمسية و ترابيزة و 4 كراسى طوال اليوم، و 60 إيجار البرجولة بالكراسي.

وتنتشر الشواطئ شرقاً وغرباً مثل شاطئ مطروح العام، القريب من وسط المدينة، يقابله من الناحية الأخرى شاطئ روميل الشهير، وهو شبه جزيرة صغيرة، وشاطئ الفيروز، ويقع شاطئى العوام والليدو بالناحية الغربية من كورنيش المدينة، يقابلهما شاطئ الغرام وكليوباترا ويقعان على شبه جزيرة، وتقع شرق المدينة شواطئ مينا حشيش والرميلة وعلم الروم، وغرب المدينة تقع الشواطئ المميزة وذات الخصوصية، منها شاطئ الأُبيض والأصيل وشاطئ منطقة عجيبة ذات المناظر الطبيعية الخلابة وغيرها.

كما يذكر أن شواطئ محافظة مطروح، تستقبل نحو 6 ملايين من المصطافين والسياح سنويا، وتتميز شواطئ مطروح، بالخصوصية والتنوع والطبيعة البكر والرمال البيضاء ونقاء المياه، وتشهد جميع الشواطئ، خلال موسم الصيف السياحي، إقبالا كبيرا من المصطافين، وتقصد الأسر التى لديها أطفال الشواطئ الواقعة على الخلجان، لتناسبها الأطفال والكبار الذين لا يجيدون السباحة، حيث تتميز بالأعماق المتدرجة وهدوء الأمواج.



زحامإقبال على شواطئ مدينة مرسى مطروح



احد الشواطئ العامة بمرسى مطروح



تنظيم رحلات بحرية بالمراكب الشراعية مرسى مطروح



صورة شاطئ روميل من داخل البحر



الشواطئ الغير عميقة تجذب الاسر ذات الاطفال



زحام بشواطئ مرسى مطروح والساحل الشمالي



رحلات بحرية على ظهر اليوخوت والمراكب الشراعية



شاطئ روميل فى مطروح يناسب سباحة الصغار والكبار



شاطئ روميل على شبه جزيرة مقابل لمدينة مرسى مطروح



اقبال المصطافين على الشواطئ باعداد كبيرة



زحام على شاطئ روميل وداخل البحر



متعة الاطفال فى السباحة بشواطئ مطروح



اماكن للمارسة الرياضة الشاطئية وكرة القدم بشاطئ روميل



الاسر تتابع سباحة ابنائها من على الشاطئ



تحديد اسعار الشماسى والكراسى والبرجولات بشواطئ مطروح



شاطئ روميل خالى من الامواج والاعماق تناسب الصغار والكبار