صور.. رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية يكرم الطلاب المتفوقين

الفيوم - رباب الجالى

شهد الشيخ عبدالعزيز محمد النجار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية والدكتور جمال عبدالعزيز سعداوى الوكيل الثقافى للمنطقة و الشيخ سعيد محمد سعيد الوكيل الشرعى للمنطقة حفل تكريم الطلاب أوائل المراحل التعليمية والقراءات.

عقد الحفل فى قاعة الاجتماعات بمعهد بنين الثانوى بحضور مديرى المراحل ومديرى الإدارات التعليمية المخلتفة و أولياء الأمور ومرافقيهم و أمناء مجلس الأباء.

وتم تكريم الطلاب الـ 10 الأوائل على مستوى محافظة الفيوم وهم آية سيد عبدالحليم سيد المركز الأول وأروى دسوقى إبراهيم يوسف المركز الثانى ومروة ممدوح حماد زكى المركز الثانى مكرر وعبدالله أحمد سيد محمود المركز الرابع وبسملة محمد أحمد على المركز الخامس وبسنت بكرى روبى السيد المركز السادس ومحمد فؤاد شعبان نادى المركز السابع، وسمية مصطفى عبد العظيم محمد المركز الثامن وتسنيم فرحات ربيع كامل المركز التاسع ومريم هيثم عصام ابراهيم المركز العاشر وعلى محمود عبدالسميع المركز الأول كفيف.

كما تم تكويم الـ 10 طلاب الأوائل على مستوى محافظة الفيوم للشهادة الإعدادية الأزهرية وهم ملك سلامة أحمد عبدالواحد المركز الأول وعبدالله حمدى محمد السيد المركز الثان ومريم ربيع يوسف عبدالجواد المركز الثالث وفرح خالد أنور عبدالرازق المركز الرابع وعبدالرحمن حسنى محمد محمود المركز الخامس وعبدالرحمن سيد إسماعيل محمد المركز السادس وهاجر رمضان محمد قطب المركز السابع وشهد أشرف رمضان حسن المركز الثامن ورحمة ماجد صدقى على المركز التاسع ومريم عيد هاشم احمد المركز العاشر وهاجر خالد عبدالعاطى المركز الأول كفيف.

وتكريم الـ 10 طلاب الأوائل على مستوى محافظة الفيوم للشهادة الثانوية الأزهرية وهم أمنية خالد أحمد فرج المركز الأول أدبى وآية رمضان عباس رمضان المركز الثانى أدبى ويوسف عبدالتواب السيد رمضان المركز الثالث أدبى، ورضا محسن عبدالتواب محمد المركز الرابع أدبى وسارة حمدى عبدالمنعم محمد المركز الخامس أدبى و مصطفى أيمن شحات جمعة المركز الأول أدبى، وياسر محسن مطلوب رجب المركز الأول علمى، ويسرا محمد كامل فريد المركز الثانى، وضياء باسم سيد أحمد المركز الثالث علمى، ومحمود محمد مصطفى محمود المركز الرابع علمى، وإسلام رشاد عبد الله خليفة المركز الخامس علمى.

ومن أوائل القراءات تم تكريم كل من كريم محمود هاشم محمود ثانى جمهورية ومحمود عويس محمد عبدالحميد رابع جمهورية.



تكريم الأوائل المتفوقين بالفيوم



تكريم الأوائل المتفوقين بالفيوم



تكريم الأوائل المتفوقين بالفيوم



تكريم الأوائل المتفوقين بالفيوم