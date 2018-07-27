صور.. حريق يشل الحركة بأحدى محطات السكك الحديد الرئيسية فى فرنسا

أ ف ب

تعطلت حركة النقل الحديدى فى محطة مونبارناس الكبيرة للقطارات فى العاصمة الفرنسية، ظهر الجمعة، بسبب حريق، حسب ما أفادت شركة السكك الحديد الفرنسية.

ويؤثر هذا التوقف على الكثير من المسافرين الذين يستخدمون القطار الجمعة وفى نهاية الأسبوع بشكل خاص حيث تتكثف الحركة من باريس واليها باتجاه غرب وجنوب غرب فرنسا، بسبب العطلة الأسبوعية.

ويعود سبب تعطل الحركة إلى "حريق فى مركز كهربائى تابع لشبكة نقل الكهرباء"، بحسب ما أعلنت شركة السكك الحديد، مضيفة أن "فرقنا التقنية بصدد التدخل لإصلاح العطل"، ويوجد المركز الكهربائى قرب فرساى بضواحى باريس، وكانت محطة مونبارناس شهدت عطلا قبل عام أدى إلى توقف النقل فى نهاية اسبوع ايضا.



ارتباك فى حركة قطارات فرنسا



توقف حركة القطارات فى باريس



توقف حركة القطارات



حريق فى فرنسا



حريق يشل الحركة بأحدى محطات السكك الحديد الرئيسية فى فرنسا



ركاب فى انتظار حركة القطارات



ركاب فى فرنسا



ركاب ينتظرون عودة القطارات



فرق الإطفاء تحاول إخماد الحريق



فرق الإطفاء