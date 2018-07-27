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الجمعة، 27 يوليه 2018 03:35 م
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صور.. حريق يشل الحركة بأحدى محطات السكك الحديد الرئيسية فى فرنسا

الجمعة، 27 يوليه 2018 02:30 م
صور.. حريق يشل الحركة بأحدى محطات السكك الحديد الرئيسية فى فرنسا حريق بمحطة قطار فى فرنسا
أ ف ب
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تعطلت حركة النقل الحديدى فى محطة مونبارناس الكبيرة للقطارات فى العاصمة الفرنسية، ظهر الجمعة، بسبب حريق، حسب ما أفادت شركة السكك الحديد الفرنسية.

ويؤثر هذا التوقف على الكثير من المسافرين الذين يستخدمون القطار الجمعة وفى نهاية الأسبوع بشكل خاص حيث تتكثف الحركة من باريس واليها باتجاه غرب وجنوب غرب فرنسا، بسبب العطلة الأسبوعية.

ويعود سبب تعطل الحركة إلى "حريق فى مركز كهربائى تابع لشبكة نقل الكهرباء"، بحسب ما أعلنت شركة السكك الحديد، مضيفة أن "فرقنا التقنية بصدد التدخل لإصلاح العطل"، ويوجد المركز الكهربائى قرب فرساى بضواحى باريس، وكانت محطة مونبارناس شهدت عطلا قبل عام أدى إلى توقف النقل فى نهاية اسبوع ايضا.

 

ارتباك فى حركة قطارات فرنسا
ارتباك فى حركة قطارات فرنسا

 

توقف حركة القطارات فى باريس
توقف حركة القطارات فى باريس

 

توقف حركة القطارات
توقف حركة القطارات

 

حريق فى فرنسا
حريق فى فرنسا

 

حريق يشل الحركة بأحدى محطات السكك الحديد الرئيسية فى فرنسا
حريق يشل الحركة بأحدى محطات السكك الحديد الرئيسية فى فرنسا

 

ركاب فى انتظار حركة القطارات
ركاب فى انتظار حركة القطارات

 

ركاب فى فرنسا
ركاب فى فرنسا

 

ركاب ينتظرون عودة القطارات
ركاب ينتظرون عودة القطارات

 

فرق الإطفاء تحاول إخماد الحريق
فرق الإطفاء تحاول إخماد الحريق

 

فرق الإطفاء
فرق الإطفاء

 

محاولات للسيطرة على حريق فى فرنسا
محاولات للسيطرة على حريق فى فرنسا

 


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