صور.. تعرف على أروع بقاع العالم الطبيعية الساحرة بجنوب سيناء

جنوب سيناء – فايزة مرسال

تعد محمية "رأس محمد" من أروع بقاع العالم الطبيعية، وقد سميت بذلك الاسم لأنها تمثل رأس مثلث، تمثل سلاسل جبال جنوب سيناء بقية أضلاعه، وهى تشبه رأس رجل له لحية وتم اعتبار "رأس محمد" محمية فى عام 1983، وتبلغ مساحتها 480 كم2 ، وهى تبعد عن شرم الشيخ 12 كم، تقع هذه المحمية عند التقاء خليج السويس وخليج العقبة، وتمثل الحافة الشرقية لها حائطاً صخرياً مع مياه الخليج الذى توجد به الشعاب المرجانية.



قناة المانجروف

أحمد الشيخ مرشد سياحى، قال إن المحمية يتوافد عليها العديد من السائحين والمصريين لمشاهدة سلاسل جبال جنوب سيناء ومحمية راس محمد كما توجد قناة المانجروف التى تفصل بين شبه جزيرة رأس محمد وجزيرة البعيرة بطول حوالى 250 م، وهى من مناطق الزلزال العظيم الذى هز مصر منذ مئات الملايين من السنين حيث شقت قناة صخرية يطلق عليها ( قناة المانجروف )، كما أنها حقا قطعة من الفردوس تحيط بها أشجار المانجروف النادرة والتى لا توجد إلا فى أربع مناطق فى العالم منها مصر، وهو نوع غريب من الأشجار يمتص الملح من المياه، ويظهر الملح على أوراقه الخضراء، حيث يمكنك رؤيته وتحسسه عليها، ويحظر على الزائرين السباحة فيها محافظة عليها ولكن يسمح بالتقاط الصور.



بحيرة بمحمية رأس محمد

وأشار الشيخ إلى أن منطقة رأس محمد تتميز بالشواطئ المرجانية الموجودة فى أعماق المحيط المائى لرأس محمد، والأسماك الملونة والسلاحف البحرية المهددة بالانقراض والأحياء المائية النادرة، وتحيط الشعاب المرجانية برأس محمد من كافه جوانبها البحرية كما تشكل تكوينا فريدا له الأثر الكبير فى تشكيل الحياة الطبيعية بالمنطقة، كما شكلت الانهيارات الأرضية " الزلازل" الكهوف المائية أسفل الجزيرة، والمحمية موطن للعديد من الطيور والحيوانات الهامة مثل الوعل النوبى بالمناطق الجبلية وأنواع الثدييات الصغيرة والزواحف والحشرات والتى لا تظهر إلا بالليل ، وتتميز بتنوع بيولوجي نادر ، فإلى جانب الطيور والنباتات فهي موط الثدييات مثل: "الثعالب ، والضباع ، والأرانب الجبلية ، والغزلان ، والماعز الجبلى" كما توجد بها حفريات تتراوح أعمارها بين 75 ألف سنة و20 مليون سنة.



محمية رأس محمد

بوابة المحمية الطبيعية يطلق عليها "بوابة الله"، وهى بوابة صممها أحد المهندسين المصريين عقب حرب أكتوبر من مجموعة أحجار أسمنتية عملاقة تشبه الأحجار الجرانيتية بشكل لا يصدق، وقد اكتشف المهندس بعدها أنها تشبه اسم لفظ الجلالة، ويحرص كل من يزور المحمية على التقاط الصور لها.



الشعاب المرجانية

وتزين شاطئ السويس الأصداف والقواقع، وهو مرتع تخرج إليه العديد من الكائنات البحرية كالسلاحف البحرية المهددة بالانقراض والأحياء المائية النادرة، سرطانات البحر التى تخرج من كهوفها الصدفية لتتجول فى رشاقة وحذر، وأنواعا من الرخويات وقنافذ البحر والقشريات، وحوالى 200 نوع من الشعاب المرجانية إلى جانب من الحياة البحرية فى محمية رأس محمد.



راس محمد

ومن أكثر المحطات إثارة بمحمية رأس محمد "البحيرة المسحورة"، وهى بحيرة تتدرج ألوان مياهها لتجمع شتى ألوان المياه، ويقول البعض من عشاق رأس محمد إن هذه البحيرة تغير من لونها حيث يتغير لون المياه حوالى سبع مرات يوميا، بينما أطلق عليها البدو "بحيرة التمنى" فقد عهد البدو فى الماضى أن يسبحوا فيها ويقوموا بإلقاء بعض الأحجار متمنين بعض الأمنيات، وهو ما يفعله السياح عند زيارتهم لها، حيث يقومون بالسباحة والاستمتاع بالمياه والرمال الملونة، كما يقوم البعض بتلوين وجهه بنثرات من هذه الرمال.



رأس محمد

كما أن بها أجمل مناطق الغطس فى العالم، التى تمتلئ بالكهوف البحرية تتدفق منها أسراب الأسماك بمختلف الأحجام والألوان والكائنات البحرية النادرة، وفي الأعماق ستشعر بأنك حقا فى حديقة غناء تغمرها المياه، وستندهش لمنظر الرمال فى الأعماق المغطاة بما يشبه الزهور، تحوم حولها أسماك تشبه الفراشات الملونة يطلق عليهاbutterfly fish ، وستقابل أيضا كائنات رقيقة هلامية بألوان متعددة كالروز والبنفسجى والأبيض والأصفر، وستجد حفريات بحرية مرت عليها ملايين السنين.

كما ستبهرك روعة ألوان الشعاب المرجانية وتعددها ومنها المورقة بالنباتات البحرية، كما ستشاهد الشعاب النارية أو Fire corals وقد سميت كذلك لأنها تفرز مواد حارقة للجلد لمن يلمسها فقط، لذا يحذرك منها المرشدون، كما ستشاهد الشعاب الملونة المتحركة وكأنك تسبح فى لوحة تشكيلية بديعة.