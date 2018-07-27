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صور.. تصدير أول شحنة لحوم أوغندية إلى السوق المصرية

الجمعة، 27 يوليه 2018 09:57 م
صور.. تصدير أول شحنة لحوم أوغندية إلى السوق المصرية جانب من شحنة اللحوم
كتب أحمد جمعة
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بدأت شركة مصر - أوغندا للأمن الغذائى، تصدير أول شحنة من اللحوم البقرى إلى الأسواق المصرية، بشحنة تبلغ 50 طنا من مختلف أنواع اللحوم المجمدة إلى إحدى شركات القطاع الخاص المصرية.
 
 
وأكد المهندس شريف القلينى رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب أن اللحوم الأوغندية تمتاز بمستوى مرتفع من الجودة، متفوقة على اللحوم المستوردة للسوق المصرية من البرازيل وغيرها من الدول.
الشحنة
الشحنة
 

وأضاف القلينى أن تصدير الشحنة الأولى من اللحوم إلى مصر يأتى عقب زيارة  الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى إلى القاهرة مايو الماضى، إذ شهد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي مراسم التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم بين البلدين، من ضمنها دعم التعاون الثنائى فى مجال الزراعة والثروة الحيوانية.

 


الشحنة الاوغندية
الشحنة الاوغندية
 

كما تم الاتفاق أثناء زيارة الرئيس الأوغندى على إنشاء مزرعة نموذجية طموحة لوزارة الزراعة الأوغندية لتطوير نظم الزراعة الحديثة والثروة الحيوانية، تستهدف دعم المشروعات التى تحقق الأمن الغذائى لمواطنى كلا الدولتين.

وأوضح القلينى أن هذه الشحنة هى الأولى إلى مصر يعقبها عدة تعاقدات مع الوزارات المعنية، لافتا إلى أن اللحوم الأوغندية من أجود أنواع اللحوم البقرى، التى تتميز بجودة عالية نتيجة تغذية الأبقار على مواد طبيعية وأنواع مميزة من العلف عالى الجودة تحت إشراف ورعاية وزارة الزراعة الأوغندية.

 

جانب من الشحنة
جانب من الشحنة

يذكر أن الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى كان قد حرص على افتتاح شركة مصر - أوغندا للأمن الغذائى فى أغسطس 2016، لإدراك القيادة الأوغندية بأهمية المشروع، إذ تُعد الشركة أكبر مجزر فى أفريقيا، وأول شركة تقوم بتصدير اللحوم المجمدة وتعبئتها وفقاً لأحدث طرق ووسائل التعبئة العالمية، كما حصلت الشركة على شهادات الجودة واتباع أحدث النظم فى الإدارة.

 


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