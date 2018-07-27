صور.. تجدد المظاهرات العراقية فى بغداد للمطالبة بإنهاء الفساد

بغداد (أ ف ب)

تظاهر آلاف العراقيين الجمعة، فى بغداد والمدن الكبرى فى جنوب العراق للتنديد مجددا بالفساد وبقادتهم على خلفية أزمة سياسية.

ومنذ 3 أسابيع يحتج المتظاهرون يوميا على نقص الخدمات العامة وانقطاع الكهرباء والمياه والبطالة.

وقتل 14 شخصا فى هذه التظاهرات أحدهم برصاص قوات الأمن، والجمعة لم يسجل أى حادث يذكر.



جانب من مظاهرات العراقيين

وفى بغداد ردد مئات الأشخاص "لا للفساد" و"لتخرج إيران!". ووصفوا القادة ب"اللصوص" و"الفاسدين" فى ساحة التحرير وسط انتشار امنى لقوات مكافحة الشغب المسلحين بهراوات كهربائية كما أفاد مراسلون لفرانس برس.

وفى البصرة من حيث انطلقت الاحتجاجات تجمع مئات الآلاف أمام مقر المحافظة.

وقال المتظاهر حسن حنتوش ( 33 عاما) وهو يحمل شهادة فى التاريخ لفرانس برس، "سنتظاهر للمطالبة بأبسط الحقوق، الماء والكهرباء، لأن أوضاعنا وصلت حدا مأساويا لا يوصف".



جانب من المظاهرات

ورفع المحتجون يافطات فى الناصرية جنوب العراق كتب عليها "لا للفساد ونعم للتغيير" كما أفاد مراسل فرانس برس، ونظمت تظاهرات أخرى فى محافظتى النجف وميسان جنوب بغداد.

وخلال خطبة الجمعة الصّادرة عن المرجع الدّينى الأعلى للشيعة فى العراق آية الله العظمى السيد على السيستانى، أكد مُمثّله فى كربلاء الشيخ عبد المهدى الكربلائي، "اليوم وبعد كلّ ما وقع فى الأسابيع الماضية من اعتداءات مرفوضة ومُدانة على المتظاهرين السلميين وعلى القوّات الأمنية والمملتكات العامة والخاصة وانجرارها للأسف الشديد الى اصطدامات دامية خلّفت عدداً كبيراً من الضحايا والجرحى، من الضرورى العمل فى مسارين: أن تجدّ الحكومة الحاليّة فى تحقيق ما يمكن تحقيقه بصورة عاجلة من مطالب المواطنين وتُخفف بذلك من معاناتهم وشقائهم. ثانيا: ان تتشكل الحكومة القادمة فى اقرب وقت مُمكن على أُسسٍ صحيحة من كفاءات فاعلة ونزيهة".



مظاهرات عراقية



امرأة عراقية



مظاهرات العراق