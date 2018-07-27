صور.. البحرية الإسبانية تنقذ 750 مهاجرًا من الموت غرقا فى البحر المتوسط

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أعلنت قوات الإنقاذ البحرى فى إسبانيا إنقاذ 751 مهاجرًا من الموت غرقًا فى البحر المتوسط، حيث كانوا قادمين من شمال أفريقيا على متن 52 قاربًا ويحاولون الوصول إلى الشواطيء الإسبانية.

وقالت سلطات الإنقاذ - حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة - إنها أنقذت 709 مهاجرًا عند مضيق جبل طارق كانوا على متن 48 قاربًا، كما انتشلت 11 آخرين كانوا يعبرون ما يسمى (ببحر البوران) ، وأنقذت أيضًا 31 شخصًا كانوا يقتربون من ساحل مدينة أليكانتى الواقعة شرقى البلاد على متن ثلاثة قوارب.

وأضافت السلطات أنه ما زالت قوارب الإنقاذ والمروحيات تجرى عمليات بحث عن المزيد من الزوارق التى تحمل على متنها مهاجرين يحاولون الوصول إلى شواطيء القارة الأوروبية ، حيث يلجأون إلى هذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر والتى يقومون بها من تلقاء أنفسهم أو بمساعدة عصابات الاتجار بالبشر هربًا من أعمال العنف والفقر فى بلادهم.



البحرية الإسبانية



المهاجرين



إنقاذ المهاجرين