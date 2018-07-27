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الجمعة، 27 يوليه 2018 09:59 م
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صور.. البحرية الإسبانية تنقذ 750 مهاجرًا من الموت غرقا فى البحر المتوسط

الجمعة، 27 يوليه 2018 08:30 م
صور.. البحرية الإسبانية تنقذ 750 مهاجرًا من الموت غرقا فى البحر المتوسط مهاجرين فى عرض البحر
(أ ش أ) تصوير (رويترز)
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أعلنت قوات الإنقاذ البحرى فى إسبانيا إنقاذ 751 مهاجرًا من الموت غرقًا فى البحر المتوسط، حيث كانوا قادمين من شمال أفريقيا على متن 52 قاربًا ويحاولون الوصول إلى الشواطيء الإسبانية.

وقالت سلطات الإنقاذ - حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة - إنها أنقذت 709 مهاجرًا عند مضيق جبل طارق كانوا على متن 48 قاربًا، كما انتشلت 11 آخرين كانوا يعبرون ما يسمى (ببحر البوران) ، وأنقذت أيضًا 31 شخصًا كانوا يقتربون من ساحل مدينة أليكانتى الواقعة شرقى البلاد على متن ثلاثة قوارب.

وأضافت السلطات أنه ما زالت قوارب الإنقاذ والمروحيات تجرى عمليات بحث عن المزيد من الزوارق التى تحمل على متنها مهاجرين يحاولون الوصول إلى شواطيء القارة الأوروبية ، حيث يلجأون إلى هذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر والتى يقومون بها من تلقاء أنفسهم أو بمساعدة عصابات الاتجار بالبشر هربًا من أعمال العنف والفقر فى بلادهم.

البحرية الإسبانية
البحرية الإسبانية

 

المهاجرين
المهاجرين

 

إنقاذ المهاجرين
إنقاذ المهاجرين

 

مركب المهاجرين
مركب المهاجرين

 


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البحرية الإسبانية

البحرية الإسبانية تنقذ

البحر المتوسط

مهاجرين




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