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الجمعة، 27 يوليه 2018 07:36 م
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صور.. إقبال كبير على مصيف بلطيم بكفر الشيخ اليوم

الجمعة، 27 يوليه 2018 06:25 م
صور.. إقبال كبير على مصيف بلطيم بكفر الشيخ اليوم مصيف
كفر الشيخ – محمد سليمان
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إقبال كبير من أهالى كفر الشيخ وعدد من المحافظات، اليوم الجمعة، على شواطئ مصيف بلطيم، للتخلص من حرارة الجو ، بالسباحة فى مياه البحر. 

وقال محمود الخطيب المسئول الإعلامى لمصيف بلطيم ، إن الشاطئ شهد اليوم زحاما شديدا، خاصة من مصطافى اليوم الواحد، مشيراً إلى أن 120 منقذا منتشرين بطول الشواطئ الستة.

وأضاف طلبة أبو زيد، رئيس قسم المتابعة لمصيف بلطيم، لـ"اليوم السابع"، إن نسبة المصطافين المترددين على المصيف زادت لارتفاع حرارة الجو.

 

شاطئ بلطيم
شاطئ بلطيم

 

المصطافون
المصطافون

 

شاطئ بلطيم
شاطئ بلطيم

 

المواطنون يهربون من حرارة الجو
المواطنون يهربون من حرارة الجو

 

امتداد المياه للشاطئ
امتداد المياه للشاطئ

 

الشاطئ
الشاطئ

 


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