صور.. إقبال كبير على مصيف بلطيم بكفر الشيخ اليوم

كفر الشيخ – محمد سليمان

إقبال كبير من أهالى كفر الشيخ وعدد من المحافظات، اليوم الجمعة، على شواطئ مصيف بلطيم، للتخلص من حرارة الجو ، بالسباحة فى مياه البحر.

وقال محمود الخطيب المسئول الإعلامى لمصيف بلطيم ، إن الشاطئ شهد اليوم زحاما شديدا، خاصة من مصطافى اليوم الواحد، مشيراً إلى أن 120 منقذا منتشرين بطول الشواطئ الستة.

وأضاف طلبة أبو زيد، رئيس قسم المتابعة لمصيف بلطيم، لـ"اليوم السابع"، إن نسبة المصطافين المترددين على المصيف زادت لارتفاع حرارة الجو.



شاطئ بلطيم



المصطافون



شاطئ بلطيم



المواطنون يهربون من حرارة الجو



امتداد المياه للشاطئ