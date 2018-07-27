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الجمعة، 27 يوليه 2018 03:35 م
خالد صلاح
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صندوق النقد الدولى يحذر الصين من التحفيز الاقتصادى القوى

الجمعة، 27 يوليه 2018 02:07 م
صندوق النقد الدولى يحذر الصين من التحفيز الاقتصادى القوى صندوق النقد الدولى
بكين (أ ف ب)
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قال صندوق النقد الدولى الجمعة، إن على الصين تجنب التحفيز الاقتصادى القوى وسط الاضطرابات الاقتصادية لأن ذلك يمكن أن يزيد من مستويات الدين المفرط.

وجاء تحذير الصندوق فى تقرير السياسات بعد أن أشار القادة الصينيون فى وقت سابق من هذا الأسبوع إلى الانتقال إلى سياسة مالية أوسع للمساعدة على حماية ثانى أكبر اقتصاد فى العالم من التقلبات الاقتصادية العالمية.

وبعد أكثر من عام من الجهود الحثيثة للحد من مستويات الدين المرتفعة بشكل خطير، قالت الحكومة الصينية الاثنين، إنها ستكون أكثر من "نشيطة" فى تحفيز الاقتصاد بسبب "حالة الغموض الخارجى".

إلا أن صندوق النقد الدولى قال إن الخطوة الصينية "ستزيد من مناطق الضعف التى يمكن أن تقود إلى تعديل مفاجئ".

ودعا صناع السياسة إلى مواصلة المساعى الطويلة الأمد لوقف اعتماد الاقتصاد الصينى على النمو السريع الذى تقف وراءه الصادرات والاستثمارات، والاتجاه إلى النمو المستدام إلا على جودة يكون محركه الأساسى الطلب المحلى.

وأشاد الصندوق بقيادة بكين للاقتصاد وقال إن النمو لا يزال قويا وهو السبب الإضافى لمواصلة الاصلاح الاقتصادى الآن.

والاثنين قال رئيس الوزراء الصينى لى كيكيانج إن "السياسة المالية يجب أن تكون أكثر نشاطا" وهو ما وصفه المحللون بأنه إشارة واضحة إلى أن بكين ستخفف من حملتها ضد الديون للحفاظ على استقرار النمو الاقتصادى.

وقالت الحكومة إنها ستسرع خطط خفض الضرائب بأكثر من 1,1 ترليون يوان (160 مليار دولار) وإصدار 1,35 تريليون يوان من سندات الحكومة المحلية الخاصة لمشاريع البنى التحتية.

 


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