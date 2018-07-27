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"شكرى" يجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره اليونانى للتعزية فى ضحايا حرائق الغابات

الجمعة، 27 يوليه 2018 01:50 م
"شكرى" يجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره اليونانى للتعزية فى ضحايا حرائق الغابات السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية
كتب : أحمد جمعة
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صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري أجرى اتصالا هاتفيا بوزير خارجية اليونان نيكوس كوتزياس  للإعراب عن خالص تعازيه فى ضحايا حرائق الغابات في اليونان، التى إندلعت بمحيط منتجعى "ماتى ورافينا" شرق أثينا، والتى أسفرت عن مصرع 81 على الأقل و187جريحاً.
 
وأوضح أبو زيد، أن شكرى أكد لنظيره اليوناني على وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب دولة اليونان الصديقة فى تلك المحنة، معرباً عن خالص التعازى والمواساة لأسر الضحايا، ومتمنيا سرعة الشفاء للمصابين.

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