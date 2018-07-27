شريف إسماعيل: ندعو دول البريكس للعمل على تطوير اقتصاد الدول النامية

كتب إبراهيم حسان

دعا المهندس "شريف إسماعيل" مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، دول "البريكس" للعمل مع البنك الدولى لمساعدة الدول النامية فى تطوير اقتصادها، مشيرا إلى أن مصر تدعو أيضا إلى قوانين دولية شاملة وليس بها أى نوع من أنواع التفرقة فى أنظمة التجارة الدولية، بالإضافة إلى توفير مساحة كبيرة لتبنى الأساليب التكنولوجية ومحاربة الفقر والجهل.

وأضاف إسماعيل، خلال كلمته بختام القمة العاشرة لتجمع "بريكس" بجوهانسبرج، أن مصر تدعم التعاون الجنوب أفريقى لتطوير الدول النامية، متابعا: "نحن نتشارك مع كل القارة الأفريقية فى التعامل مع كل أوجه العمليات التكنولوجية سعيا لإقرار كل موضوعات الثورة الصناعية فى العصر الحالى، ونحن نحاول دائما سد الفجوة الرقمية بيننا وبين كل دول العالم لتوفير الخدمات الأساسية، ومنها الخدمات الصحية والتعليم لكى تتاح كل الفرص لكل الشعوب".