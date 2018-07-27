شريف إسماعيل: مصر تنظم معرض التجارة الأفريقية البينية ديسمبر المقبل

كتب إبراهيم حسان

قال المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، إن مصر ستستضيف المؤتمر الرابع عشر للشركاء فى نوفمبر المقبل.

وأضاف إسماعيل، خلال كلمته بختام القمة العاشرة لتجمع "بريكس" المنعقدة فى جوهانسبرج، أن مصر تهتم بالتعاون مع "البريكس" وتتطلع للعمل والتعاون على المستوى الوطنى مع الدول المشاركة نحو إقرار استراتيجية 2030 وخطط التنمية لهذه الفترة، خاصة فى ظل رئاسة مصر المقبل للاتحاد الأفريقى، مستكملا: "فى ديسمبر 2018 سيتم إنشاء معرض التجارة الأفريقية البينية فى مصر، ونشرف باستضافته".

وأوضح شريف إسماعيل: "نسعى مع الجميع لإقرار الأمن والسلم، ومصر كدولة أفريقية ملتزمة بدعم كل المجهودات التى تسعى لإقرار السلم والأمن فى جميع القارة الأفريقية"، مختتما كلمته قائلا: "وأعبر عن تقديرى واحترامى لجنوب أفريقيا لمجهوداتها الرائعة لجعل هذا المؤتمر ناجحا".