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الجمعة، 27 يوليه 2018 01:36 م
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شركة مياه الشرب بالأقصر تعلن انتهاء طفح الصرف بـ"السوق السياحى"

الجمعة، 27 يوليه 2018 01:19 م
شركة مياه الشرب بالأقصر تعلن انتهاء طفح الصرف بـ"السوق السياحى" شركة مياة الشرب تعلن إنتهاء طفح مياة الصرف بمنطقة السوق السياحي
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، عودة الأمور إلى طبيعتها بعد طفح مياه الصرف بمنطقة السوق السياحى وتسببها فى تعطل حركة المواطنين والسياح داخل الشارع. 

من جانبه، أوضح وليد الإدفاوى، المتحدث الإعلامى لشركة مياه الشرب بالأقصر، أنه فور ورود بلاغ من أحد المواطنين لغرفة عمليات الخط الساخن بوجود طفح مياه بشارع السوق السياحى، أصدر اللواء محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، تعليماته لإدارة الأقصر للمياه والصرف بالتوجه لمكان البلاغ والعمل على الإصلاح فوراً.

 وتوجه المهندس أبو النجا عرابى، مدير الإدارة، وعدد من الفنيين ضمن فرق الطوارئ وشبكات الصرف الصحى والتسليك إلى الموقع، وتبين لهم وجود إنسداد بخط الصرف الصحى والبالوعات والمطابق الموجودة، وذلك نتيجة سوء الاستخدام للشبكة وإلقاء مخلفات المقاهى بها مما أدى إلى زيادة المياه وإعاقة الحركة بالمنطقة، وبدأ العمل بتسليك المطابق والتخلص من المخلفات المتسببة فى إعاقة حركة المياه وتم إنجاز العمل بالشكل المطلوب وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

 


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