سلطات مطار القاهرة تضبط 1200جرام كوكايين مع راكبة قادمة من أديس أبابا

كتب هانى عثمان

تمكنت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، من إحباط محاولة راكبة تحمل جنسية دولة شيلى، تهريب 1200جرام من مخدر الكوكايين لدى وصولها من اثيوبيا، كانت قد أخفتها داخل شعر مستعار "باروكة".

بعد اشتباه رجال الأمن بمطار القاهرة، فى إحدى حقائب الراكبة الشيلية لدى وصولها على طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية القادمة من اديس ابابا عند مرور الحقيبة بجهاز الكشف بالأشعة، تم فتح الحقيبة وعثر على الباروكة وبداخلها الكوكايين، تم تحرير محضر واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.