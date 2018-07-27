video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 27 يوليه 2018 11:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سفير نيكاراجوا: توقيع على 10 اتفاقيات تعاون مع الكويت قبل نهاية 2018

الجمعة، 27 يوليه 2018 10:48 ص
سفير نيكاراجوا: توقيع على 10 اتفاقيات تعاون مع الكويت قبل نهاية 2018 وزير خارجية الكويت
أ ش أ
إضافة تعليق

قال سفير نيكاراجوا لدى الكويت محمد لاشتر، إن بلاده بصدد استكمال التوقيع على عشر اتفاقيات تعاون مع الكويت قبل نهاية العام الجارى، فى مجالات الثقافة والزراعة والاقتصاد، والصحة والتعليم.

وأوضح لاشتر - فى تصريح للصحفيين على هامش حفل سفارة نيكاراجوا بالكويت بالذكرى الـ 39 للثورة الشعبية الساندينية – أن العلاقات الدبلوماسية بين الكويت ونيكاراجوا بدأت فى 2013 ، من خلال فتح السفارة بمساعدة الحكومة الكويتية، لافتا إلى أن أولى الاتفاقيات التى تم توقيعها بين الطرفين، تمثلت فى إعفاء المواطن الكويتى من الحصول على تأشيرة دخول لنيكاراجوا، وإعفاء مواطنى نيكاراجوا حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة من التأشيرة للكويت.

وأكد أن البلدين لديهما اتفاقية تعاون دبلوماسى تسير العلاقة بينهما، لافتا الى أن الجانبين يقدمان كامل الدعم لبعضهما البعض فى مختلف القضايا والملفات، مشيرا فى الوقت نفسه الى أن بلاده دعمت حصول الكويت على مقعد غير دائم فى مجلس الأمن الدولى.

وأشار لاشتر إلى أن أول مشروع تقوم بدعمه الكويت فى نيكاراجوا، سيكون انشاء مستشفى بمساعدة الصندوق الكويتى للتنمية العربية والاقتصادية، والذى يقدم 33 مليون دولار للمشروع، وهو ما يمثل أكثر من 30% من تكلفته بالكامل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكويت: خطط احترازیة لضمان سلامة وأمن تصدیر النفط الكویتى عبر باب المندب

سفير مصر يبحث مع نائب وزير الخارجية الكويتى الأوضاع الإقليمية والدولية

الكويت وأستراليا تبحثان تعزيز التعاون فى مجال الاستزراع السمكي

الكويت

نيكاراجوا

مجلس الأمن الدولى




لا تفوتك
المرور يبدأ إغلاقًا جزئيًا لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل لمدة يومين

المرور يبدأ إغلاقًا جزئيًا لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل لمدة يومين

المتهم بتهريب 180 مليون جنيه من بنك CIB: متواجد بمصر.. وأقاضى مروج الشائعات

المتهم بتهريب 180 مليون جنيه من بنك CIB: متواجد بمصر.. وأقاضى مروج الشائعات

"التعليم" تخاطب المديريات بعدم إدارج كتب المستوى الرفيع فى النظام الجديد

"التعليم" تخاطب المديريات بعدم إدارج كتب المستوى الرفيع فى النظام الجديد

معركة الديوك تتصاعد بين أنصار برهامى ويعقوب.. تعرف على التفاصيل

معركة الديوك تتصاعد بين أنصار برهامى ويعقوب.. تعرف على التفاصيل

جميع أهداف مباريات الخميس فى ملاعب العالم.. فيديو

جميع أهداف مباريات الخميس فى ملاعب العالم.. فيديو

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة