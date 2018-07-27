سفير نيكاراجوا: توقيع على 10 اتفاقيات تعاون مع الكويت قبل نهاية 2018

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قال سفير نيكاراجوا لدى الكويت محمد لاشتر، إن بلاده بصدد استكمال التوقيع على عشر اتفاقيات تعاون مع الكويت قبل نهاية العام الجارى، فى مجالات الثقافة والزراعة والاقتصاد، والصحة والتعليم.

وأوضح لاشتر - فى تصريح للصحفيين على هامش حفل سفارة نيكاراجوا بالكويت بالذكرى الـ 39 للثورة الشعبية الساندينية – أن العلاقات الدبلوماسية بين الكويت ونيكاراجوا بدأت فى 2013 ، من خلال فتح السفارة بمساعدة الحكومة الكويتية، لافتا إلى أن أولى الاتفاقيات التى تم توقيعها بين الطرفين، تمثلت فى إعفاء المواطن الكويتى من الحصول على تأشيرة دخول لنيكاراجوا، وإعفاء مواطنى نيكاراجوا حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة من التأشيرة للكويت.

وأكد أن البلدين لديهما اتفاقية تعاون دبلوماسى تسير العلاقة بينهما، لافتا الى أن الجانبين يقدمان كامل الدعم لبعضهما البعض فى مختلف القضايا والملفات، مشيرا فى الوقت نفسه الى أن بلاده دعمت حصول الكويت على مقعد غير دائم فى مجلس الأمن الدولى.

وأشار لاشتر إلى أن أول مشروع تقوم بدعمه الكويت فى نيكاراجوا، سيكون انشاء مستشفى بمساعدة الصندوق الكويتى للتنمية العربية والاقتصادية، والذى يقدم 33 مليون دولار للمشروع، وهو ما يمثل أكثر من 30% من تكلفته بالكامل.